الكويت تقطع الكهرباء ساعتين بسبب ارتفاع درجات الحرارة

لجأت حكومة الكويت إلى قطع مبرمج لتزويد مواطنيها بالكهرباء لمدة ساعتين، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في البلاد إلى مستويات قياسية.

وقالت وزارة الكهرباء والماء والطاقات المتجددة الكويتية يوم الأربعاء في بيان، إنها قامت باتخاذ إجراءات احترازية لحماية استقرار المنظومة الكهربائية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ومن بين هذه الإجراءات، ذكرت الوزارة “القطع المبرمج للكهرباء، لمدد تتراوح بين الساعة والساعتين كحدّ أقصى”. مشيرة إلى عدم قدرة محطات التوليد على تلبية الطلب المتزايد خلال فترة الذروة.

قبل أن تدعو زبائنها إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في فترة الذروة، التي تمتدّ بين الساعة 11:00 صباحا والـ17:00 عصرا. “حتى لا تضطر إلى القيام بذات الإجراءات إذا ما دعت الحاجة إليها”.