اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية تكرّم البطلة نمور

حظيت لاعبة الجمباز الجزائرية، كيليا نمور، باستقبال مميّز، بمقر اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.

وهنأ أعضاء اللجنة البطلة الجزائرية على فوزها بالميدالية الفضية في بطولة العالم للجمباز الأخيرة وتأهلها للألعاب الأولمبية المقبلة.

وكان لقاء كيليا نمور بأعضاء اللجنة الأولمبية، فرصة لتكريمها على النتائج الباهرة، وكذا الإطلاع على برنامج تحضيراتها في المرحلة المقبلة، وتأكيد دعم اللجنة الأولمبية اللامحدود لها.

وأكدت الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية أن نمور ستقوم الأحد بزيارة المتحف الأولمبي والرياضي الجزائري، على أن يتم استقبالها لاحقا من طرف وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد.