اللجنة المشتركة للتعاون بين الجزائر والنيجر تلتئم بنيامي

وليد. ب
انعقدت الأحد بنيامي، أشغال اللجنة المشتركة للتعاون بين الجزائر والنيجر على مستوى الخبراء، والتي شكلت فرصة لإبراز إمكانيات تعميق الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات متعددة كالطاقة والمنشآت القاعدية والمالية والاتصالات، وهذا تحضيرا للدورة الثانية للجنة المشتركة العليا المقررة الاثنين.

وقد ترأس الاجتماع مناصفة كل من المدير العام لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، بوعلام شبيحي، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية النيجرية، سليمان إيساكو، بحضور ممثلي عدة قطاعات وزارية من الجانبين.

وقد شكل لقاء الخبراء فرصة لممثلي البلدين للتباحث في لجان قطاعية حول تنفيذ الاتفاقيات التي تربط البلدين وكذا تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية، الأمنية، الثقافية والطاقوية، إلى جانب تسهيل تنقل الأشخاص والبضائع، تسريع المبادلات، تطوير ممرات النقل واستكمال المشاريع الكبرى، وعلى رأسها الطريق العابر للصحراء في مقطعه العابر للنيجر.

ويأتي انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة العليا الجزائرية-النيجرية تبعا لمخرجات زيارة الأخوة والعمل التي قام بها رئيس جمهورية النيجر، رئيس الدولة، الفريق عبد الرحمن تياني، إلى الجزائر شهر فيفري الماضي.

وخلال المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مع الرئيس تياني، تم الاتفاق على إعادة تنشيط آليات التعاون الثنائي وعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة الجزائرية-النيجرية بنيامي وكذا تنظيم مشاورات سياسية وقطاعية منتظمة.

مقالات ذات صلة
رمضان وعيد فطر آمنان وتراجع الشجارات والاعتداءات

رمضان وعيد فطر آمنان وتراجع الشجارات والاعتداءات

الرئيس تبون يؤدي صلاة عيد الفطر بجامع الجزائر

الرئيس تبون يؤدي صلاة عيد الفطر بجامع الجزائر

وفرة غير مسبوقة وانتشار صناعات غذائية جديدة في رمضان 2026

وفرة غير مسبوقة وانتشار صناعات غذائية جديدة في رمضان 2026

الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من كبير مستشاري الرئيس الأمريكي

الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من كبير مستشاري الرئيس الأمريكي

مسؤول عسكري إيراني: لدينا “مفاجآت كبيرة” لترامب إذا قرر الهجوم البرّي على إيران

مسؤول عسكري إيراني: لدينا “مفاجآت كبيرة” لترامب إذا قرر الهجوم البرّي على إيران

الرئيس تبون يهنئ أسلاك الجيش والدرك والأمن والحماية المدنية والصحة

الرئيس تبون يهنئ أسلاك الجيش والدرك والأمن والحماية المدنية والصحة

