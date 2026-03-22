اللجنة المشتركة للتعاون بين الجزائر والنيجر تلتئم بنيامي

قطاعات الطاقة والمنشآت القاعدية والمالية في صلب الاجتماع

انعقدت الأحد بنيامي، أشغال اللجنة المشتركة للتعاون بين الجزائر والنيجر على مستوى الخبراء، والتي شكلت فرصة لإبراز إمكانيات تعميق الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات متعددة كالطاقة والمنشآت القاعدية والمالية والاتصالات، وهذا تحضيرا للدورة الثانية للجنة المشتركة العليا المقررة الاثنين.

وقد ترأس الاجتماع مناصفة كل من المدير العام لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، بوعلام شبيحي، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية النيجرية، سليمان إيساكو، بحضور ممثلي عدة قطاعات وزارية من الجانبين.

وقد شكل لقاء الخبراء فرصة لممثلي البلدين للتباحث في لجان قطاعية حول تنفيذ الاتفاقيات التي تربط البلدين وكذا تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية، الأمنية، الثقافية والطاقوية، إلى جانب تسهيل تنقل الأشخاص والبضائع، تسريع المبادلات، تطوير ممرات النقل واستكمال المشاريع الكبرى، وعلى رأسها الطريق العابر للصحراء في مقطعه العابر للنيجر.

ويأتي انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة العليا الجزائرية-النيجرية تبعا لمخرجات زيارة الأخوة والعمل التي قام بها رئيس جمهورية النيجر، رئيس الدولة، الفريق عبد الرحمن تياني، إلى الجزائر شهر فيفري الماضي.

وخلال المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مع الرئيس تياني، تم الاتفاق على إعادة تنشيط آليات التعاون الثنائي وعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة الجزائرية-النيجرية بنيامي وكذا تنظيم مشاورات سياسية وقطاعية منتظمة.