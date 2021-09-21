اللواء السابق علي لغديري أمام محكمة الجنايات

تشد الأنظار، غدا الأربعاء، إلى قاعة الجلسات بمحكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، أين سيمثل اللواء المتقاعد، علي غديري، للمحاكمة لأول مرة منذ تاريخ توقيفه شهر جوان 2019، اذ ستوجه للمترشح السابق للرئاسيات الملغاة تهمة المشاركة في إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار به، بعد إعادة تكييفيها على أساس جناية.

وإلى جانب اللواء علي لغديري، ستستمع المحكمة صباح اليوم لأقوال المتهم الثاني في الملف النائب حسين قاسمي، حيث سيواجه الأخير تهمة تسليم معلومات إلى عملاء دولة أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، قد أصدر أمرا بإيداع مدير الموارد البشرية في وزارة الدفاع سابقا علي لغديري الحبس المؤقت يوم 13 جوان 2019، كما رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة بتاريخ 21 فيفري الفارط طلب الإفراج عنه الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهم، مع إحالة ملفه على محكمة الجنايات، بنفس التاريخ، وكان اللواء علي لغديري البالغ من العمر 65 سنة قد تقاعد من الجيش عام 2015، وشغل قبلها منصب مدير الموارد البشرية في وزارة الدفاع، لمدة 15 عاما، كما يعتبر لغديري أول شخصية تعلن دخولها سباق الرئاسيات الملغاة في 18 أبريل 2019، منافسا للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.