-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

اللواء السابق علي لغديري أمام محكمة الجنايات

مريم. ز
  • 143
  • 0
اللواء السابق علي لغديري أمام محكمة الجنايات
أرشيف

تشد الأنظار، غدا الأربعاء، إلى قاعة الجلسات بمحكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، أين سيمثل اللواء المتقاعد، علي غديري، للمحاكمة لأول مرة منذ تاريخ توقيفه شهر جوان 2019، اذ ستوجه للمترشح السابق للرئاسيات الملغاة تهمة المشاركة في إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار به، بعد إعادة تكييفيها على أساس جناية.

وإلى جانب اللواء علي لغديري، ستستمع المحكمة صباح اليوم لأقوال المتهم الثاني في الملف النائب حسين قاسمي، حيث سيواجه الأخير تهمة تسليم معلومات إلى عملاء دولة أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، قد أصدر أمرا بإيداع مدير الموارد البشرية في وزارة الدفاع سابقا علي لغديري الحبس المؤقت يوم 13 جوان 2019، كما رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة بتاريخ 21 فيفري الفارط طلب الإفراج عنه الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهم، مع إحالة ملفه على محكمة الجنايات، بنفس التاريخ، وكان اللواء علي لغديري البالغ من العمر 65 سنة قد تقاعد من الجيش عام 2015، وشغل قبلها منصب مدير الموارد البشرية في وزارة الدفاع، لمدة 15 عاما، كما يعتبر لغديري أول شخصية تعلن دخولها سباق الرئاسيات الملغاة في 18 أبريل 2019، منافسا للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

مقالات ذات صلة
450 جزائري في سجون إيطاليا

450 جزائري في سجون إيطاليا

بنك الجزائر يكشف عن قطعة نقدية جديدة بصورة الشهيد علي لابوانت

بنك الجزائر يكشف عن قطعة نقدية جديدة بصورة الشهيد علي لابوانت

.. عدوان مهني وأخلاقي!

.. عدوان مهني وأخلاقي!

سيناتورات مجلس الأمة “يعدّلون” مخطط عمل الحكومة!

سيناتورات مجلس الأمة “يعدّلون” مخطط عمل الحكومة!

السعيد بوتفليقة يلقي النظرة الأخيرة على جثمان شقيقه

السعيد بوتفليقة يلقي النظرة الأخيرة على جثمان شقيقه

درك العاصمة يحذر السائقين المتهورين

درك العاصمة يحذر السائقين المتهورين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد