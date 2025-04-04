المؤرخ الفرنكو مغربي المعطي منجب يدخل في إضراب عن الطعام

تنديدا بالتضييق الذي يتعرض له منذ سنوات:

دخل المؤرخ والحقوقي الفرنكو مغربي، المعطي منجب، في إضراب عن الطعام منذ يوم أمس الخميس، 3 أفريل، وهذا احتجاجا عن منعه اللاقانوني –حسبه- من السفر وحجز منزله وحسابه البنكي وسيارته وتوقيفه عن العمل، وفقا لما نشره.

وبالموازاة مع الإضراب عن الطعام، قام منجب باعتصام أمام المجلس الوطني لحقوق الانسان بالرباط اليوم الجمعة.

وأصدرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين بيانا تضامنيا مع منجب نددت فيه بـ”استمرار التضييق الممنهج على الدكتور المعطي منجب، الذي تعرض يوم الخميس 03 أبريل 2025 لمنع تعسفي ومخالف للقانون من مغادرة التراب الوطني، رغم توفره على جميع الوثائق اللازمة، وذلك أثناء توجهه إلى مطار الرباط – سلا للسفر إلى فرنسا”.

وأضافت الهيأة أن “هذا القرار الجائر ليس حادثا معزولا، بل يأتي امتدادا لسلسلة طويلة من الانتهاكات والتضييقات التي يتعرض لها المعطي منجب منذ أكثر من عشر سنوات، والتي شملت الاعتقال التعسفي، التشهير، المتابعة بتهم كيدية، حجز ممتلكاته وحساباته البنكية، حرمانه من عمله الجامعي، ومنعه المتكرر من السفر حتى لأغراض إنسانية وطبية، في انتهاك صارخ لأبسط حقوقه الأساسية.”

وأعلن المعطي منجب دخوله في إضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام يوم أمس الخميس، وهذا بعد منعه من مغادرة المغرب من مطار سلا بالرباط، تلبية لدعوة من جامعة السوربون لإلقاء محاضرة حول “ربيع الشعوب بتونس 2011-2021”.