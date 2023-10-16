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المجلس الأعلى للأمن: الاحتلال يرتكب إبادة جماعية ضد المدنيين في فلسطين
الجزائر

المجلس الأعلى للأمن: الاحتلال يرتكب إبادة جماعية ضد المدنيين في فلسطين

الشروق أونلاين
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المجلس الأعلى للأمن: الاحتلال يرتكب إبادة جماعية ضد المدنيين في فلسطين
ح.م
جانب من الاجتماع

أشرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون يوم الإثنين، على اجتماع للمجلس الأعلى للأمن، حول الوضع في فلسطين.

وحسب ما ذكره بيان الاجتماع، فقد “أبدت الجزائر رفضها لعمليات الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد المدنيّين العُزّل في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

كما أكدت الجزائر “تضامُنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق. مع قناعتها التامة بأن الحلّ الجذري لا يكمُن في الإبادة ولا الترحيل الجماعي، ولكن بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف”.

“وتدعو الجزائر المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته، لاسيما مجلس الأمن. لضمان الحماية للمدنيّين الفلسطينيّين العُزّل”، يضيف ذات البيان.

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