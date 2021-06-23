المجلس الدستوري: هذه هي النتائج النهائية لتشريعيات 12 جوان

جبهة التحرير الوطني تفقد 7 مقاعد كاملة بسبب الطعون

أعلن رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، الأربعاء، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لـ12 جوان الماضي.

وجاءت النتائج التي أعلن عنها رئيس المجلس الدستوري خلال ندوة صحافية على النحو التالي:

توزيع أصوات الناخبين و الناخبات على القوائم المترشحة .

القائـــمة المتـــرشــــحـــــة عدد المقاعد المحصل عليها حزب جبهة التحرير الوطني 98 مجموع القوائم المستقلة 84 حزب حركة مجتمع السلم 65 حزب التجمع الوطني الديمقراطي 58 حزب جبهة المستقبل 48 حزب حركة البناء الوطني 39 حزب جبهة الحكم الراشد 02 حزب صوت الشعب 03 حزب جبهة العدالة والتنمية 02 حزب الحرية والعدالة 02 حزب الفجر الجديد 02 حزب جبهة الجزائر الجديدة 01 حزب الكرامة 01 حزب جيل جديد 01

بالمقابل قال رئيس المجلس الدستوري، انه تم قبول 48 طعن في الموضوع باعتبارها طعون مؤسسة، فيما تم رفض 300 طعن في النتيجة.

وأكد فنيش انه المجلس الدستوري طلب نقل صناديق الاقتراع بعدد من الولايات قصد التحقيق فيها، فيما أحصى 361 طعنا من قبل المشاركين في الانتخابات التشريعية.

وأشار رئيس المجلس الدستوري إلى إلغاء النتائج المسجلة في بعض الدوائر الانتخابية وهو ما نتج عنه تعديل توزيع المقاعد.

وبخصوص عدد المقاعد المتحصل عليها من قبل الشباب قال فني شانها بلغت 136 مقعدا، فيما رجع 35 مقعدا للمرأة، و 274 مقعدا لذوي المستوى الجامعي.