المجلس الوطني لأخلاقيات طب الأسنان يدعو لتوفير مادة التخدير

قال المجلس الوطني لأخلاقيات طب الأسنان في بيان يوم الأحد، إنه راسل رئيس الجمهورية للمطالبة بتوفير مادة التخدير الخاص بجراحة الأسنان.

وجاء في البيان:”يعتبر هذا الدواء ضروريا لإجراء العمليات المستعجلة والروتينية، وغيابه من الساحة الوطنية يؤثر سلبا على الصحة العمومية، ويؤدي إلى توقف العيادات، وإلحاق الضرر بأفراد المجتمع على المستوى القريب”.

“كما سيكون هذا الوضع سببا في تفاقم أمراض خطيرة على المستوى البعيد. كما أن انعدام هذه المادة قد تسبّب في غلق عدة عيادات في مختلف أرجاء الوطن”.

المجلس ختم رسالته بمناشدة رئيس الجمهورية “للتدخل وإسداء التعليمات الصارمة والقرارات المستعجلة لتوفير هذا الدواء على المستوى الوطني في أسرع وقت”.