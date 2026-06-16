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الجزائر
تشكل شاهدا حيا على هذا الإشعاع العلمي والحضاري... باحثون:

المخطوطات الجزائرية… شاهد على إشعاع علمي امتد عبر العالم الإسلامي

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المخطوطات الجزائرية… شاهد على إشعاع علمي امتد عبر العالم الإسلامي
ح.م

أبرز مشاركون في أشغال اليوم الثاني من الملتقى الدولي حول التراث المخطوط في الجزائر، المنعقد بالعاصمة، الدور المحوري الذي اضطلع به العلماء الجزائريون في نشر العلوم والمعارف عبر مختلف حواضر العالم الإسلامي، مؤكدين أن المخطوطات الجزائرية المنتشرة في المكتبات والخزائن العالمية تشكل شاهدا حيا على هذا الإشعاع العلمي والحضاري.
وخلال جلسة علمية خصصت لموضوع جرد المخطوطات الجزائرية بالخزائن الخاصة والمكتبات العامة وطنيا وعالميا، أكد الباحث الموريتاني محمد الأمين بن أبد، أن المخطوطات الجزائرية المحفوظة في موريتانيا تعكس عمق الروابط العلمية والثقافية التي ربطت الجزائر ببلاد شنقيط عبر القرون، مشيرا إلى أن انتقال هذه المؤلفات تم بفضل حركة العلماء والقوافل التجارية العابرة للصحراء. كما شدد على أهمية الفهرسة الحديثة في حفظ هذا التراث وتسهيل الاستفادة منه.
من جهته، أبرز الباحث الباكستاني عبد المجيد بغدادي وجود مخطوطات جزائرية قيمة في مكتبات شبه القارة الهندية، لاسيما بمكتبة “كنز بخش”، تشمل مؤلفات في الفقه المالكي والتصوف والتفسير واللغة والأدب، ما يعكس انتشار الإنتاج العلمي الجزائري خارج حدوده الجغرافية.
كما سلط الباحث إبراهيم باجس عبد المجيد المقدسي الضوء على حضور مؤلفات علماء الجزائر في مكتبات الحرمين الشريفين وبيت المقدس، مؤكدا أن العلماء الجزائريين أسهموا في التدريس ونشر العلوم في هذه الحواضر العلمية الكبرى.
ودعا المشاركون إلى مواصلة جهود الجرد والتحقيق والرقمنة من أجل تثمين هذا الرصيد العلمي وإبراز مكانة الجزائر في تاريخ الحضارة الإسلامية.

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