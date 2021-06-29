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رياضة

المدافع شحرور يلتحق بنادي الخلود السعودي

سليم.ع
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المدافع شحرور يلتحق بنادي الخلود السعودي

أعلن نادي الخلود السعودي، ضمه للمدافع الجزائري إسلام شحرور، ليكون من بين الأسماء المستقدمة التي يعوّل عليها الفريق في الموسم المقبل.

ونشر نادي الخلود السعودي، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة للاعب شحرور، وأكد توقيعه للنادي بشكل رسمي، من دون أن يعلن عن مدة العقد.

ولعب شحرور البالغ من العمر 31 سنة، لأندية نادي بارادو وشباب قسنطينة وجمعية الشلف، قبل أن يقرر خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي، وحقق نادي الخلود صعودا تاريخيا إلى دوري محمد بن سلمان السعودي، ويسعى لانتداب عناصر لديها الخبرة اللازمة من أجل دخول بطولة الموسم المقبل، بتشكيلة قادرة على مقارعة أندية الدوري.

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