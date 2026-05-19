المدرب السنغالي لامين نداي يدخل تاريخ كرة القدم الإفريقية

بعد قيادته اتحاد العاصمة للتتويج المحلي والقاري:

دخل المدرب السنغالي لامين نداي تاريخ كرة القدم الإفريقية بعد أن قاد مساء السبت الفارط فريق اتحاد الجزائر للتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، عقب نهائي مثير حسم أمام الزمالك بملعب القاهرة الدولي.

وبفضل هذا الإنجاز، أصبح المدرب السنغالي البالغ من العمر 69 عاما خامس مدرب إفريقي فقط يحرز لقبي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، لينضم إلى قائمة ضيقة تضم كلا من فوزي البنزرتي، وسيسيل جونز أتوكوايفيو، وحسين عموتة، ومعين الشعباني، وفق ما أكدته الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وكان نداي قد سبق له التتويج بلقب رابطة أبطال إفريقيا مع تي بي مازيمبي الكونغولي سنة 2010، قبل أن يقود هذه المرة اتحاد الجزائر نحو لقبه القاري الثاني في كأس الكونفدرالية، عقب فوز مثير بضربات الترجيح بنتيجة 8-7 بملعب القاهرة الدولي.

ورغم خسارة اتحاد الجزائر بهدف دون رد في لقاء العودة إثر ضربة جزاء مبكرة سجلها الفلسطيني عداي الدباغ، فإن أبناء “سوسطارة” صمدوا أمام الضغط الجماهيري الكبير لأنصار الزمالك، مستفيدين من فوزهم ذهابا بهدف دون مقابل في الجزائر، ليفرضوا الاحتكام إلى الضربات الترجيحية.

وأظهر لاعبو اتحاد الجزائر هدوءا وانضباطا كبيرين خلال السلسلة الحاسمة، لينجحوا في منح النادي الجزائري لقبا قاريا جديدا، مرفقا بمنحة مالية قياسية بلغت أربعة ملايين دولار، بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها “الكاف” في الجوائز المالية الخاصة بمسابقاتها القارية للأندية.

ويواصل لامين نداي، أحد أبرز الأسماء التدريبية في القارة الإفريقية، مسيرة حافلة امتدت لعقود، عرفت نجاحات عديدة مع أندية إفريقية بارزة، من بينها كوتون سبور غاروا الكاميروني، وحورويا الغيني والهلال أم درمان السوداني.

ويعرف المدرب السنغالي بهدوئه الكبير وانضباطه التكتيكي وخبرته الواسعة في المواعيد القارية الكبرى، وهو ما أكده مجددا بهذا التتويج الذي عزز مكانته بين كبار المدربين في تاريخ كرة القدم الإفريقية.

للإشارة، كان لامين نداي قد التحق باتحاد الجزائر في مارس 2026 بعقد يمتد لستة أشهر مع إمكانية التمديد، خلفا للمدرب عبد الحق بن شيخة، حيث قاد فريق “سوسطارة” أيضا للتتويج بكأس الجزائر عقب الفوز على شباب بلوزداد بنتيجة (2-1) يوم 30 أفريل الماضي.