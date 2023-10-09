المدرب بن شيخة يرمي المنشفة

قرّر التقني عبد الحق بن شيخة، الإثنين، الانسحاب من تدريب نادي اتحاد العاصمة.

وكان بن شيخة قدا ستهلّ مهام تدريب فريق “سوسطارة”، في أواخر ديسمبر من السنة الماضية.

وقالت إدارة نادي اتحاد العاصمة في بيان لها، تُفسّر سبب رحيل المدرب بن شيخة: “عقب تلقيه وابل من السب والشتم في مدخل ملعب عمر حمادي، عندما كان يتأهب لقيادة الحصة التدريبية. وكانت مجموعة من الأنصار في مدخل الملعب تنتظر قدوم اللاعبين والمدرب، وبمجرد وصول عبد الحق بن شيخة حتى انهالوا عليه بكلام بذيء يندى له الجبين، الأمر الذي جعله يقدم استقالته مباشرة، مُعلنا عن أنها قرار “لا رجعة فيه”.

وكان اتحاد العاصمة – تحت إشراف المدرب عبد الحق بن شيخة – قد انهزم أمام شبيبة القبائل، في ثاني مباراة له تندرج ضمن إطار بطولة الموسم الجديد. فَمُنِيَ بِثاني خسارة له في هذه المنافسة، مُتذيّلا لائحة الترتيب.