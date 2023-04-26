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رياضة

المدرب رمان يركز على الجانب التكتيكي قبل مواجهة الصومال

عمر سلامي
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المدرب رمان يركز على الجانب التكتيكي قبل مواجهة الصومال
ح.م
لاعبو المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة خلال التدريبات

يواصل المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، بقيادة المدرب أرزقي رمان، تحضيراته لدخول منافسة كأس إفريقيا لذات الفئة التي ستنطلق بالجزائر السبت المقبل.
وفي اليوم الثاني من آخر تربص تحضيري قبل بداية “الكان”، خاض أشبال المدرب رمان الثلاثاء، حصتين تدريبيتين الأولى جرت في الصبيحة وخصصت للجانب البدني، أما حصة الأمسية فركز خلالها الطاقم الفني على الجانب التكتيكي.

وانتقل المدرب رمان خلال الحصة الثانية، إلى الجانب التكتيكي، وركز على تموقع اللاعبين سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي.

وبرمج الطاقم الفني خلال الحصة مباراة بين اللاعبين لتطبيق التعليمات التكتيكية المقدمة، وهي المباراة التي عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء يونس بداني، الذي تدرب على انفراد.

ويستهل المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، بطولة “الكان”، بمواجهة الصومال السبت المقبل، بداية من الثامنة ليلا بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

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