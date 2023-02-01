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رياضة

المدرب رمان يُحدّد هدف مشاركة أشبال الجزائر في البطولة الإفريقية

الشروق الرياضي
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المدرب رمان يُحدّد هدف مشاركة أشبال الجزائر في البطولة الإفريقية
ح.م
المدرب رزقي رمان يُشرف على إحدى الحصص التدريبية للمنتخب الوطني أشبال.

تحدّث المدرب رزقي رمان عن هدف مشاركة المنتخب الوطني أشبال، في بطولة إفريقيا لِأقلّ من17 سنة.

وتحتضن الجزائر هذه المنافسة ما بين الـ 29 من أفريل والـ 19 من ماي المقبلَين، حيث يلعب أشبال التقني رمان في فوج يضمّ فرق السنيغال والكونغو برازافيل والصومال.

وقال رزقي رمان إن الهدف الأوّل الذي سطّره بِالتنسيق مع اتحاد الكرة الجزائري، هو التأهّل لِكأس العالم، المُقرّر تنظيمها بِالبيرو في أواخر العام الحالي.

ويُمكن للمنتخبات الأربعة التي تبلغ نصف نهائي البطولة الإفريقية بِالجزائر، المُشاركة في مونديال الأشبال بِالبيرو.

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، الأربعاء، أن تحقّق الهدف الأوّل سيُشجّع لاعبيه على مطاردة الكأس الإفريقية.

وكان بلوغ نهائي نسخة 2009 وخسارته أمام غامبيا، أفضل نتيجة للمنتخب الوطني أشبال في البطولة الإفريقية. وهي طبعة نظّمتها الجزائر، وسمحت لِتلاميذ المدرب عثمان إبرير ومساعده حكيم مدان بِالمشاركة في كأس العالم، التي احتضنتها نيجيريا في العام ذاته.

واختتم رزقي رمان تصريحاته قائلا إنه يأمل أن يستعيد لاعبو المنتخب الوطني أشبال حماس كأس العرب لِهذه الفئة، التي نظّمتها الجزائر في سبتمبر الماضي، وحصدوا لقبها الإقليمي.

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