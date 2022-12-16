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المدون الجزائري “خبيب” يُتوج بجائزة دولية كأفضل صانع محتوى لعام 2022

الشروق أونلاين
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المدون الجزائري “خبيب” يُتوج بجائزة دولية كأفضل صانع محتوى لعام 2022
ح.م
المدون خبيب كواس

فاز المدون الجزائري، خبيب كواس، بجائزة أفضل صانع محتوى لعام 2022 في حفل أقيم في مدينة كازان الروسية.

وقال “خبيب” في تدوينة عبر صفحاته الرسمية على فيسبوك وانستغرام: “اليوم وبحمد لله في كازان روسيا، تلقيت جائزة صانع محتوى العام بحضور العديد من السفراء والدبلوماسيين من العديد من الدول”.

وأضاف خبيب “بهذا التتويج الجميل الذي أهديه لكل شخص يدعمني من قريب أو بعيد، ولكل شاب جزائري طموح ومتفائل، وبهذه الطريقة الجميلة نختتم عام 2022 شكرا لكم جميعا مانيفيكوس والقادم أجمل”.

ويعدُّ “خبيب”، من بين أبرز صناع المحتوى السياحي في الجزائر والعالم العربي.

وحظى خبيب بدعم كبير، حيث أطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي نهاية العام الماضي حملة لدعم محتواه الهادف، الذي أصبح ينافس كبرى القنوات التلفزيونية بفيديوهات ذات جودة عالية.

وأصبح خبيب يشارك مغامرته وقصصه عبر مواقع التواصل لتعريف الناس بثقافات الشعوب المتنوعة، تحت شعار: “سافر فهناك الكثير في انتظارك”.

وشارك الرحالة الجزائري في المسابقة الأضخم للمؤثرين في الوطن العربي “سديم” وتوج بجائزة أفضل “مدون إنستغرام” في الجزائر لسنة 2019.

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