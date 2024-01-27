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رياضة

المركز الإفريقي الثاني لليد الجزائرية

الشروق الرياضي
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المركز الإفريقي الثاني لليد الجزائرية

اكتفى المنتخب الوطني لِكرة اليد مساء السبت بِالمركز الثاني، في البطولة الإفريقية 2024.

وخسر رجال المدرب الوطني فاروق دهيلي بِنتيجة (21-29) أمام مصر مستضيفة البطولة. في النّهائي القارّي.

ويُمكن اعتبار بلوغ النّهائي الإفريقي نتيجة جدّ إيجابية لـ “الخضر”، إذا علمنا أن المدرب الوطني صالح بوشكريو أُنهيت مهامه عشية البطولة الإفريقية، واستُبدل بِزميله فاروق دهيلي. فضلا عن تنظيم البطولة بِمصر، صاحبة اللّقبَين القارّيَين في النّسختَين الماضيتَين، والمركز السّابع في الطبعتَين الأخيرتَين من البطولة العالمية.

وبات زملاء اللاعب الجزائري أيّوب عبدي وقد حازوا مركز الوصافة إفريقيا، وأيضا تأشيرة تمثيل القارّة السّمراء في بطولة العالم، المُبرمجة بِالنرويج والدانمارك وكرواتيا (تنظيم ثلاثي) في جانفي 2025.

وبِخصوص السّجل، تموقع “الخضر” لِثامن مرّة في الرتبة الثانية إفريقيا، بعد نيلهم 7 كؤوس قارّية.

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