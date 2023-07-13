المستشار والمدير الفرعي في ويكيميديا يجيب على أسئلة الشروق أونلاين

هل كل ما ينشر في ويكيبيديا موثوق؟

تحتفل ويكيبيديا العربية، وهي النسخة العربية من الموسوعة الحرة ويكيبيديا، هذا الشهر بمرور عشرين سنة من إطلاقها يوم 9 جويلية 2003.

خلال رحلتها بعد إطلاق ويكيبيديا في 2001، أصبحت اليوم أشهر موسوعة وأكثرها استخداما على الأنترنت وكانت إسما على مسمى. فويكي تعني “بالغ السرعة” في حين “بيديا”، وهي مشتقة من “أنسيكلوبيديا”، والتي تعني موسوعة. هذه الموسوعة أصبحت تتصدر نتائج أبحاثنا في محركات البحث. وقد أصبحت من المراجع التي يكاد لا يستغني عليها الجميع في بحثهم عن أجوبة على أسئلتهم حول مختلف المواضيع.

موسوعة ويكيبيديا تشغلها وتشرف عليها مؤسسة ويكيميديا. ويغذي ذلك المحتوى الهائل من المعلومات الذي تمتلكه الموسوعة مساهمون متطوعون في مختلف أنحاء العالم.

في حين تأتي النسخة الإنجليزية لويكيبيديا في الصدارة من حيث عدد المقالات بـ 6.5 مليون مقالة. تأتي ويكيبيديا العربية في المرتبة 17 بـ 1.1 مليون مقالة قام متطوعون بتحريرها.

من بين هؤلاء المساهمين والفاعلين في موسوعة ويكيبيديا ومؤسسة ويكيميديا، ومنذ أكثر من عشرة سنوات، الجزائري رضا كربوش. وهو عضو في لجنة المنح لمنطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وفي نفس الوقت مدير المنح. كذلك هو مستشار في مؤسسة ويكيميديا في الإمارات العربية المتحدة.

35 سنة، وحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية للإقتصاد في روسيا أين يقيم حاليا.

حاورت الشروق أونلاين رضا كربوش، وذلك من أجل تسليط الضوء على موسوعة ويكيبيديا بصفة عامة وويكيبيديا عربية بصفة خاصة.

الشروق أونلاين : بداية، هلا عرفتنا بنفسك وبالأخص ما تقوم به مع ويكيبيديا؟

رضا كربوش: رضا كربوش، عضو مؤسس لمجموعة مستخدمي ويكيميديا اللغة الأمازيغية ورئيس التواصل في ويكيميديا الجزائر منذ عام 2014 إلي 2021. عضو نشط في ويكيبيديا و في المجتمع منذ عام 2007. لقد نظمت وقدت العديد من مشاريع ويكيميديا في السنوات القليلة الماضية. أنا أدعم جميع المجتمعات، خاصةً لغات السكان الأصليين. لقد نظمت مع مجموعتي العديد من مسابقات ويكيميدية. قدمت العديد من المشاريع في العديد من المؤتمرات حول العالم حول ويكيميديا، في عام 2018 قدمت عرضا صغيرا حول حركة ويكيميديا في حدث نظمه اليونسكو في تونس.

تمكنت في عام 2019 من بدء عملية إنشاء تكويت ويكي قاموس وهو أول مجتمع لغوي وجد نفسه في مشروع آخر غير ويكيبيديا. كنت في اللجان المنظمة لـويكي إندابا وويكي العربي. كما أنني عضو في لجنة توجيه ويكي إندابا وعضو سابق في الأفكوم وكنت مرشحًا لمجلس أمناء مؤسسة ويكيميديا. أنا أمثل انتمائي في تنظيم التعاون بين المجموعات الفرنكوفونية لحركة ويكيميديا (ويكي الفرنسية). ومن فيفري 2022 إلى فيفري لهذا العام، كنت عضوا في لجنة صياغة ميثاق الحركة و حاليا أنا مستشار لمجموعة ويكيميديا الامارتية و معهم قمت بتنظيم أخر موتمر ويكي عربية في دبي.

أعمل منذ بداياتي على البوابة الجزائرية للترويج للمحتوى الجزائري على الإنترنت. من أكثر المشاريع التي ساهمت بها على ويكيبيديا رسم خرائط الجزائر للمقالات على ويكيبيديا. أيضا البحث عن قوائم التراث الجزائري المادي وغير المادي المعترف بها و الغير معترف بها لإنشاء مقالات على ويكيبيديا بالعربية بالفرنسية والإنجليزية.

هل كل ما ينشر في ويكيبيديا موثوق مئة بالمئة وماهي نصائحك لاستعمال الموسوعة بطريقة جيدة ؟

لا يمكن القول بأن كل ما ينشر في ويكيبيديا موثوق مئة بالمئة. فويكيبيديا هي موسوعة تعتمد على المساهمات الحرة من قبل المستخدمين، وقد يحدث أحيانًا وجود أخطاء أو معلومات غير دقيقة. لذلك، من المهم التحقق من المصادر والمراجع المستخدمة في المقالات قبل الاعتماد على المعلومات.

بالنسبة للاستفادة من ويكيبيديا بطريقة جيدة، يمكن اتباع بعض النصائح:

التحقق من المصادر: تحقق دائمًا من المصادر المستخدمة في المقالة وتأكد من أنها موثوقة وموثوقة. التحقق من تحديث المعلومات: تأكد من أن المعلومات الواردة في المقالة حديثة وتتطابق مع المصادر الأخرى. استخدام ويكيبيديا كنقطة انطلاق: استخدم ويكيبيديا كمصدر للمعلومات الأولية واستكشاف المزيد من المصادر الموثوقة للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً. المشاركة بالمساهمات: إذا كنت لديك معرفة أو خبرة في مجال معين، يمكنك المساهمة في تحسين المقالات عن طريق إضافة المعلومات الصحيحة والموثوقة. الاحترام والتعاون: احترم وجهات نظر الآخرين وتعاون معهم في تحسين المقالات وتصحيح الأخطاء.

باختصار، يمكن استخدام ويكيبيديا كأداة قيمة للحصول على معلومات أولية، ولكن من المهم التحقق من المصادر والتحقق من صحة المعلومات قبل الاعتماد عليها بشكل كامل.

إلى أي حد ويكيبيديا قائمة على الديمقراطية وما هي حدود هذه المنصة من هذه الناحية؟

ويكيبيديا ليست منصة ديمقراطية بالمعنى التقليدي للكلمة. فهي تعتمد على مبدأ المساهمات الحرة والتعاون بين المستخدمين، ولكن هناك سلسلة من القواعد والسياسات التي يجب على المستخدمين احترامها والالتزام بها.

ويكيبيديا تحتوي على مجموعة من المحررين المتطوعين الذين يقومون بالتحرير والمراجعة لضمان جودة المقالات. هؤلاء المحررين يعملون بناءً على السياسات والإرشادات المحددة من قبل مجتمع ويكيبيديا.

هناك أيضًا هياكل إدارية في ويكيبيديا تساعد في تنظيم العمل واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات والإجراءات. ومع ذلك، فإن هذه الهياكل لا تعبر عن نظام حكم ديمقراطي تقليدي، بل تعتمد على مبادئ التشاور والتوافق بين المستخدمين.

بشكل عام، يمكن لأي شخص المشاركة في ويكيبيديا وتحرير المقالات، ولكن هناك قواعد وإرشادات يجب احترامها. يتم اتخاذ القرارات الهامة بشأن السياسات والإجراءات من خلال النقاش والتوافق بين المستخدمين.

وبالتالي، يمكن القول أن حدود ويكيبيديا من الناحية الديمقراطية تكمن في الالتزام بالسياسات والإرشادات والعمل بروح التعاون والتوافق بين المستخدمين.

وشيء آخر، إذا كان هناك مجتمع كبير موجود على المنصة، فمن الأسهل عمومًا تقديم وجهة نظر، ولهذا السبب أقوم دائمًا بدعوة الأشخاص ليصبحوا مساهمين، لأنه في بعض الأحيان لا يمكنك كتابة وجهة نظرنا الجزائرية لأننا مجتمع صغير سواء باللغة العربية أو الفرنسية وحتى أقل في اللغات الأخرى. من واقع خبرتي، رأيت الكثير من حروب التحرير.

بعد 20 عامًا من إطلاق ويكيبيديا بالعربية يبقى محتواها قليلا وفي الغالب ينتجه هواة. لماذا في رأيك؟

هذا صحيح. هناك عدة أسباب قد تشرح لماذا محتوى ويكيبيديا بالعربية قليل و ينتجه هواة غالبا حتى بعد بعد 20 عامًا من إطلاقها.

أول سبب هو قلة المشاركة، فقد يكون هناك عدد قليل من المستخدمين النشطين الذين يساهمون في ويكيبيديا بالعربية. قد يكون هذا بسبب عدم الوعي بالفوائد العديدة للمشاركة في ويكيبيديا أو بسبب عدم القدرة على الاستثمار الوقت اللازم للمساهمة.

ثانيا قصور التحرير، فقد يكون هناك نقص في المهارات والخبرات اللازمة لإنتاج محتوى عالي الجودة. قد يكون من الصعب على المشاركين تحقيق مستوى الاحترافية المطلوبة في تحرير المقالات.

ثالثا وجود قيود الوصول والتقنية، فقد يواجه بعض المستخدمين صعوبات في الوصول إلى ويكيبيديا بالعربية بسبب حجب الموقع في بعض الدول أو لقيود تقنية أخرى. هذا يمكن أن يؤثر على عدد المستخدمين القادرين على المشاركة وبالتالي يؤثر على كمية المحتوى المنتج.

رابعا قضايا الثقة والمصداقية، قد يكون هناك قضايا تتعلق بالثقة والمصداقية في بعض المحتوى الموجود على ويكيبيديا بالعربية. قد يكون هذا الأمر يؤثر على رغبة المستخدمين في المشاركة والثقة في المحتوى المنتج.

أما خامسا فالمساهمون ليسوا دائمًا ودودين مع المبتدئين، وبهذه الطريقة سيواجه الأشخاص الذين يقبلون تجربة ويكيبيديا باللغة العربية تحديًا جديدًا. يجب أن يكونوا أكثر صبرًا واحترافًا وعليهم المشاركة في حياة ويكيبيديا، من خلال المناقشات والاستشارات من خلال منتدى الموسوعة.

مع ذلك، يجب أن نلاحظ أن ويكيبيديا بالعربية لا تزال تحت التطوير وأن الجهود مستمرة لزيادة المحتوى وتحسين جودته. قد يتطلب ذلك توعية أكبر للمستخدمين حول أهمية المشاركة وتطوير المهارات اللازمة لإنتاج محتوى عالي الجودة.

كيف يمكننا استعمال ويكيبيديا للتعريف والترويج لتراثنا الجزائري ؟

من أجل استخدام ويكيبيديا للتعريف والترويج لتراث الجزائر، يمكن للمستخدمين المهتمين بالتراث الجزائري إنشاء مقالات على ويكيبيديا العربية و باللغات الآخرى تغطي مختلف جوانب التراث الثقافي والتاريخي والطبيعي للجزائر. يجب أن تكون هذه المقالات مدعومة بالمصادر الموثوقة وتتضمن معلومات شاملة ودقيقة.

كما يمكن أيضا للمستخدمين المساهمة في تحسين المقالات الموجودة عن التراث الجزائري على ويكيبيديا بالعربية. يمكنهم إضافة معلومات جديدة أو تحديث المعلومات القديمة أو تحسين التنسيق والتنظيم العام للمقالات.

كذلك يمكن رفع الصور والوسائط المتعلقة بالتراث الجزائري. يمكن استخدام هذه الصور لتوضيح المقالات وجعلها أكثر جاذبية وإثراءً للمحتوى.

أيضا يمكن للمستخدمين الترويج للمقالات المتعلقة بالتراث الجزائري على ويكيبيديا من خلال مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المشاركة في فعاليات محلية أو دولية تهدف إلى الترويج للثقافة الجزائرية.

كما أن المستخدمين يستطيعون التعاون مع المجتمع الويكيبيدي المحلي والعالمي لتحسين وترويج التراث الجزائري على ويكيبيديا. يمكنهم المشاركة في المشروعات المشتركة والمسابقات والندوات التي تهدف إلى تعزيز محتوى ويكيبيديا بكل اللغات.

سيكون من الجيد أيضًا لو تكون واحدة أو أكثر من المنظمات غير الحكومية الجزائرية (الجمعيات) مهتمة بمشروع تطوير المحتوى الجزائري على ويكيبيديا. كما هو الحال في كل مكان حيث يكون المحتوى جيدًا. يجب أن تدعم هذه المنظمات غير الحكومية ماليًا (تنظيم فعاليات النشر ، وتمويل الأبحاث، وتنظيم قواعد البيانات، والخروج مع المتطوعين للاماكن التراثية، وإشراك الصحفيين لكتابة المزيد عن التراث، وما إلى ذلك)، والدعم في التنظيم، لأنه غالبًا ما يتعين تنظيم المتطوعين.

أيضا مما نحتاجه لإنتاج محتوى في ويكيبيديا حول التراث الجزائري، هو إتاحة المراجع حتى يتمكن من استخدامها جميع المساهمين سواء كانوا جزائريين أو أجانب. فللأسف لا توجد الكثير من المواقع الجزائرية التي تقدم كتابات أو معلومات مفتوحة للجميع. فمثلا لو كنت مقيما بفنلندا وأريد الحصول على مرجع من أجل كتابة موضوع حول الجزائر سيصعب علي إيجاد مراجع أونلاين.

لذلك يجب توفير هذه المراجع في الأنترنيت لتكون مصدرا لمقالات في ويكيبيديا. فيمكن مثلا تنظيم مسابقات نشر دولية حول موضوع الثقافة الجزائرية. كما يمكن أن تكون المراجع أيضًا مقالات صحفية مكتوبة جيدًا، وسأذكر مثالًا، غالبًا ما يكون من الصعب العثور على تاريخ أو مكان الميلاد عند الكتابة عن سيرة جزائرية. في جميع أنحاء العالم وحتى في العالم العربي هناك مشاريع مع مكتبات على الإنترنت لأجل حل هذا المشكل، ولكن ليس في الجزائر لأننا للأسف لسنا محترفين في مجال الإنترنت حتى في عام 2023.

في الجزائر العمل التطوعي صعب، ما علينا القيام به هو إعطاء منح مالية أو تحفيزات للمتطوعين من أجل تشجيعهم. خلال تجربتي مع المتطوعين القليل من يعطي وقتها للكتابة بلا مقابل. لو كنت أستطيع، لكنت أشركت طلاب المدارس الثانوية والجامعات في هذه المشاريع للحصول على نقاط أو امتياز في المنشأة، حتى يتمكنوا من زيادة معرفتهم من خلال إجراء البحوث وفي نفس الوقت زيادة المحتوية السليم لبلدنا العزيز.

في رأيك كمستعمل ومساهم في ويكيبيديا، كيف يمكن لمنصات الذكاء الاصطناعي، كـ”شات جي. بي. تي” مثلا، التأثير على ويكيبيديا واستعمالنا لها؟

كمستخدم ومساهم في ويكيبيديا، أعتقد أن منصات الذكاء الاصطناعي مثل “شات جي بي تي” يمكن أن تكون مفيدة في تحسين ويكيبيديا على العديد من الطرق.

فمثلا يمكن لمنصات الذكاء الاصطناعي أن تساعد في تحسين دقة المعلومات على ويكيبيديا من خلال تحليل وتقييم المصادر والمعلومات المضافة. فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في اكتشاف وتصحيح المعلومات غير الصحيحة أو غير الموثوقة.

كذلك يمكن لمنصات الذكاء الاصطناعي أن تساهم في تحسين الترجمة التلقائية على ويكيبيديا، مما يسهل وصول المستخدمين من مختلف اللغات إلى المحتوى بشكل أفضل.

أيضا يمكن لمنصات الذكاء الاصطناعي أن تساعد في تحسين تجربة المستخدم على ويكيبيديا من خلال توفير إجابات سريعة ودقيقة على الأسئلة والاستفسارات، وتوجيه المستخدمين إلى الموارد المفيدة.

ومع ذلك، يجب أن نكون حذرين في استخدام منصات الذكاء الاصطناعي وأن نضمن أنها تلتزم بالمعايير الأخلاقية والقوانين الخاصة بحقوق الملكية الفكرية والخصوصية. يجب أن يتم استخدام هذه المنصات كأدوات مساعدة للمستخدمين وليس بديلاً عن المساهمة البشرية والتحقق اليدوي من المعلومات.