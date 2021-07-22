المصارع الجزائري “نورين” ينسحب من الأولمبياد ويرفض الاعتراف بِالصهاينة

قرّر مُصارع الجيدو الجزائري فتحي نورين، الخميس، الانسحاب من الألعاب الأولمبية نسخة العاصمة اليابانية طوكيو، بِسبب منافس صهيوني.

وكان يُفترض أن يُواجه فتحي نورين المنافس السوداني محمد العبد الرسول، بِرسم الدور الـ 32 من عمر منافسة الجيدو لِأولمبياد طوكيو، لدى صنف أقل من 73 كلغ، الإثنين المقبل. والفائز منهما يُنازل المنافس الصهيوني توهار بوتبول في الدور الـ 16. استنادا إلى قرعة سُحبت سلفا.

وفضّل فتحي نورين الانتصار للقضية الفلسطينية- الإنسانية العادلة، بدلا من حصدِ مجدٍ رياضيٍّ أولمبيٍّ.

ولم يُصدر الاتحاد الجزائري للجيدو أيّ بيان بِهذا الشأن، عِلما أن المصارع فتحي نورين حضر إلى طوكيو رفقة زميلته صونيا عسلة في صنف أكثر من 78 كلغ.

وكان فتحي نورين (30 سنة) قد حاز في ماي الماضي، ذهبية صنف أقلّ من 73 كلغ، خلال إجراء البطولة الإفريقية للجيدو بِالعاصمة السنيغالية داكار.