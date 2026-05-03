المغرب.. فقدان جنديين أمريكيين خلال مناورات “الأسد الإفريقي”

أعلنت القيادة الأمريكية في إفريقيا “إفريكوم” اليوم الأحد عن فقدان اثنين من الجنود الأمريكيين من المشاركين في مناورات “الأسد الأفريقي 2026” المقامة في المغرب.

وقالت “أفريكوم” في بيان لها على حسابها عبر منصة “إكس”: “أُبلغ عن فقدان اثنين من أفراد الخدمة الأمريكية المشاركين في تمرين “الأسد الإفريقي 2026″ بالقرب من منطقة تدريب رأس درعة، قرب مدينة طانطان بالمغرب، في 2 ماي 2026”.

وذكرت القيادة الأمريكية في إفريقيا أنها أطلقت عمليات بحث وإنقاذ منسقة على الفور تشارك فيها القوات البرية والبحرية والجوية.