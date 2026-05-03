-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

المغرب.. فقدان جنديين أمريكيين خلال مناورات “الأسد الإفريقي”

الشروق أونلاين
  • 1579
  • 0
المغرب.. فقدان جنديين أمريكيين خلال مناورات “الأسد الإفريقي”

أعلنت القيادة الأمريكية في إفريقيا “إفريكوم” اليوم الأحد عن فقدان اثنين من الجنود الأمريكيين من المشاركين في مناورات “الأسد الأفريقي 2026” المقامة في المغرب.

وقالت “أفريكوم” في بيان لها على حسابها عبر منصة “إكس”: “أُبلغ عن فقدان اثنين من أفراد الخدمة الأمريكية المشاركين في تمرين “الأسد الإفريقي 2026″ بالقرب من منطقة تدريب رأس درعة، قرب مدينة طانطان بالمغرب، في 2 ماي 2026”.

وذكرت القيادة الأمريكية في إفريقيا أنها أطلقت عمليات بحث وإنقاذ منسقة على الفور تشارك فيها القوات البرية والبحرية والجوية.

مقالات ذات صلة
بعد ألمانيا.. ترامب يلوّح بسحب القوات الأمريكية من إيطاليا وإسبانيا

بعد ألمانيا.. ترامب يلوّح بسحب القوات الأمريكية من إيطاليا وإسبانيا

ترامب يوفد وزير خارجيته إلى الفاتيكان للقاء البابا

ترامب يوفد وزير خارجيته إلى الفاتيكان للقاء البابا

استئناف الهجمات ضد إيران.. هذا ما قاله ترامب!

استئناف الهجمات ضد إيران.. هذا ما قاله ترامب!

البنك الدولي يفضح هشاشة المغرب

البنك الدولي يفضح هشاشة المغرب

كلّ أسرار القصر المغربي في كتاب “نهاية حكم”!

كلّ أسرار القصر المغربي في كتاب “نهاية حكم”!

عراقجي: “مقامرة نتنياهو” كلفت أمريكا 100 مليار دولار

عراقجي: “مقامرة نتنياهو” كلفت أمريكا 100 مليار دولار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد