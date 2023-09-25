المفرقعات ليست ألعابا.. وزارة الصحة تُحذر  

ذكّرت وزارة الصحّة أنّ استعمال المواد النارية، كالمفرقعات وغيرها، خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي قد تتسبّب في حوادث خطرة، مسيرة إلى أن المفرقعات ليست ألعابا.

وقالت الوزارة في بيان لها، الاثنين، “إن الأطفال والمراهقين هم أكثر من يتعرّض لهذه الحوادث، لأنّهم غير واعين بالخطر الذي يهدّدهم. إنّهم “يلعبون بالنار” المفرقعات ليست ألعابا…شمعة مشتعلة قد تؤدي إلى حريق.”

وحذرت الوزارة من مخاطر المفرقعات حيث أكدت إنه من بين أخطار الألعاب النارية والتي سبق وأن سجلت في السنوات الماضية:

1- الحرائق

2- الصخب الناجم عن انفجار المفرقعات و القذائف و آثاره السلبية على راحة الأفراد المادية و المعنوية، خاصّة المسنّين و المرضى و النساء الحوامل و الأطفال.

و قد يؤدي صوت الانفجارات إلى إتلاف السمع، كما يتسبّب في الإزعاج و القلق.

3- إصابة الأشخاص الذين يتعاملون مباشرة مع هذه المواد (إصابات ذاتية)؛ أو أضرار قد تلحق بالآخرين؛

4- انفجار المفرقعات في اليد قد يؤدي إلى فقدان الأصابع و في حالة إصابة العين، قد يؤدي إلى العمى، الأمر الذي يهدّد مستقبل الفرد، كعدم القدرة على ممارسة بعض المهن و الحياة العادية بصفة عامة.

5- حروق شديدة الخطورة غالبا ما تصيب الأصابع و الذراعين و الأعين و الوجه، قد تجعل العودة إلى الحياة الطبيعية أمرا مستحيلا. لأنّ الحروق من الدرجة الثانية و الثالثة تؤدي إلى التشوّهات.

6- إصابة العين بانفجار المفرقعات:

تؤدي إلى رضوض بصرية مع إصابات خطيرة ( تآكل – تقرّح – حروق – انفجار كرة العين و غيرها) ممّا يؤدي إلى تعقيدات و عواقب وخيمة، مثل العمى.