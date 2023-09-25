-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

المفرقعات ليست ألعابا.. وزارة الصحة تُحذر  

الشروق أونلاين
  • 137
  • 0
المفرقعات ليست ألعابا.. وزارة الصحة تُحذر  

ذكّرت وزارة الصحّة أنّ استعمال المواد النارية، كالمفرقعات وغيرها، خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي قد تتسبّب في حوادث خطرة، مسيرة إلى أن المفرقعات ليست ألعابا.

وقالت الوزارة في بيان لها، الاثنين، “إن الأطفال والمراهقين هم أكثر من يتعرّض لهذه الحوادث، لأنّهم غير واعين بالخطر الذي يهدّدهم. إنّهم “يلعبون بالنار” المفرقعات ليست ألعابا…شمعة  مشتعلة قد تؤدي إلى حريق.”

وحذرت الوزارة من مخاطر المفرقعات حيث أكدت إنه من بين أخطار الألعاب النارية والتي سبق وأن سجلت في السنوات الماضية:

1- الحرائق

2- الصخب الناجم عن انفجار المفرقعات و القذائف و آثاره السلبية على راحة الأفراد المادية و المعنوية، خاصّة المسنّين و المرضى و النساء الحوامل و الأطفال.

و قد يؤدي صوت الانفجارات إلى إتلاف السمع، كما يتسبّب في الإزعاج و القلق.

3- إصابة الأشخاص الذين يتعاملون مباشرة مع هذه المواد (إصابات ذاتية)؛ أو أضرار قد تلحق بالآخرين؛

4- انفجار المفرقعات في اليد قد يؤدي إلى فقدان الأصابع و في حالة إصابة العين، قد يؤدي إلى العمى، الأمر الذي يهدّد مستقبل الفرد، كعدم القدرة على ممارسة بعض المهن و الحياة العادية بصفة عامة.

5- حروق شديدة الخطورة غالبا ما تصيب الأصابع و الذراعين و الأعين و الوجه، قد تجعل العودة إلى الحياة الطبيعية أمرا مستحيلا. لأنّ الحروق من الدرجة الثانية و الثالثة تؤدي إلى التشوّهات.

6- إصابة العين بانفجار المفرقعات:

تؤدي إلى رضوض بصرية مع إصابات خطيرة ( تآكل – تقرّح – حروق – انفجار كرة العين و غيرها) ممّا يؤدي إلى تعقيدات و عواقب وخيمة، مثل العمى.

مقالات ذات صلة
250 عارض وطني وأجنبي في الصالون الدولي للسياحة والأسفار

250 عارض وطني وأجنبي في الصالون الدولي للسياحة والأسفار

بلمهدي يزور لجنة مراجعة وتدقيق نسخ المصحف الشريف

بلمهدي يزور لجنة مراجعة وتدقيق نسخ المصحف الشريف

وفرة كبيرة للحليب والموزعون ينتقدون البيع المشروط للملابن

وفرة كبيرة للحليب والموزعون ينتقدون البيع المشروط للملابن

فتح باب الترشح للوكالات السياحية لتنظيم حج 2024

فتح باب الترشح للوكالات السياحية لتنظيم حج 2024

30 مليارًا تهدّد رئيس نادي مقرة السابق بـ10 سنوات حبسًا

30 مليارًا تهدّد رئيس نادي مقرة السابق بـ10 سنوات حبسًا

العثور على زوج وابنتهما مذبوحين داخل مسكنهم بعين الدفلى

العثور على زوج وابنتهما مذبوحين داخل مسكنهم بعين الدفلى

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد