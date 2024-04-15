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المكتبة الشخصية للشيخ عبد الحميد بن باديس في جامع الجزائر

الشروق أونلاين
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المكتبة الشخصية للشيخ عبد الحميد بن باديس في جامع الجزائر
أرشيف
صورة للعلامة عبد الحميد بن باديس

ستسلم المكتبة الشخصية للشيخ عبد الحميد بن باديس لجامع الجزائر، لعرضها بمتحف ومكتبة الجامع. حسب ما أفاد به رئيس مؤسسة الشيخ بقسنطينة عبد العزيز فيلالي.

وقال فيلالي لوكالة الأنباء الجزائرية يوم الإثنين، إن المكتبة التي تضمّ نحو 1000 كتاب، ستسلّم للجامع بمناسبة إحياء يوم العلم الذي يصادف 16 أفريل من كل عام.

“وتتضمن مجموعة الكتب الشخصية لبن باديس، عناوين قيّمة جلبها الإمام من مصر و تونس و الحجاز. وقد تم جمعها من طرف الراحل عبد الحق بن باديس شقيق العلامة”، يوضح المتحدث.

ويرتقب أن تنظم عمادة جامع الجزائر حفلا رسميا لاستلام المكتبة الشخصية للشيخ عبد الحميد بن باديس. في إطار الاحتفال بـيوم العلم هذا الثلاثاء.

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