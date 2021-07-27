الملاكم بن شبلة يقصى على يد الروسي أدزهيماغوميدوف

أقصي الثلاثاء الملاكم الجزائري عبد الحفيظ بن شبلة في الدور ثمن النهائي من الألعاب الأولمبية الجارية في طوكيو.

وانهزم بن شبلة أمام البطل الروسي مسلم أدزهيماغوميدوف، بنتيجة ساحقة 5 -0، وهي الهزيمة التي تنهي طموح الملاكم الجزائري في الظفر بإحدى الميداليات،وكانت كل المعطيات تشير إلى صعوبة مهمة بن شبلة، أمام الملاكم الروسي الذي له وزن كبير على المستوى العالمي.

وكان بن شبلة، الذي يشارك للمرة الرابعة في الأولمبياد، قد هزم في الدور السادس عشر الأوزبكي تورسونوف سانجار 4- 1 .

وبعد إقصاء الملاكم بن شبلة ستتجه الأنظار إلى كل من محمد حومري ويونس نموشي، في ثمن النهائي، في انتظار دخول بقية الملاكمين الجزائريين المنافسة.

وتدخل الملاكمة إشراق شايب في وزن أقل من75 كلغ المنافسة الأربعاء حيث تواجه الهندية راني بوجا .

وفي وزن أكثر من 91 كلغ، يلتقي شعيب بولودينات الخميس بالأمريكي توريز جونيور ريشارد، ضمن الدور ثمن النهائي..

وتواجه إيمان خليف في أقل من60 كلغ، الجمعة المقبل ،التونسية حمراني برسم الدور ثمن النهائي.

وآخر ملاكم جزائري، سيدخل المنافسة هو محمد فليسي الذي يلتقي السبت المقبل في ثمن النهائي الفائز بين الإيرلندي إيرفين بريندان والفلبيني بالام كارلو.