-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول الطقس: استمرار موجة الحر والأمطار الرعدية عبر 4 ولايات
رياضة

الملاكم بن شبلة يقصى على يد الروسي أدزهيماغوميدوف

سليم.ع
  • 232
  • 0
الملاكم بن شبلة يقصى على يد الروسي أدزهيماغوميدوف

أقصي الثلاثاء الملاكم الجزائري عبد الحفيظ بن شبلة في الدور ثمن النهائي من الألعاب الأولمبية الجارية في طوكيو.
وانهزم بن شبلة أمام البطل الروسي مسلم أدزهيماغوميدوف، بنتيجة ساحقة 5 -0، وهي الهزيمة التي تنهي طموح الملاكم الجزائري في الظفر بإحدى الميداليات،وكانت كل المعطيات تشير إلى صعوبة مهمة بن شبلة، أمام الملاكم الروسي الذي له وزن كبير على المستوى العالمي.
وكان بن شبلة، الذي يشارك للمرة الرابعة في الأولمبياد، قد هزم في الدور السادس عشر الأوزبكي تورسونوف سانجار 4- 1 .
وبعد إقصاء الملاكم بن شبلة ستتجه الأنظار إلى كل من محمد حومري ويونس نموشي، في ثمن النهائي، في انتظار دخول بقية الملاكمين الجزائريين المنافسة.
وتدخل الملاكمة إشراق شايب في وزن أقل من75 كلغ المنافسة الأربعاء حيث تواجه الهندية راني بوجا .
وفي وزن أكثر من 91 كلغ، يلتقي شعيب بولودينات الخميس بالأمريكي توريز جونيور ريشارد، ضمن الدور ثمن النهائي..
وتواجه إيمان خليف في أقل من60 كلغ، الجمعة المقبل ،التونسية حمراني برسم الدور ثمن النهائي.
وآخر ملاكم جزائري، سيدخل المنافسة هو محمد فليسي الذي يلتقي السبت المقبل في ثمن النهائي الفائز بين الإيرلندي إيرفين بريندان والفلبيني بالام كارلو.

مقالات ذات صلة
إخفاقات جزائرية في اليوم الثاني.. وتونس تهدي العرب أول ذهبية

إخفاقات جزائرية في اليوم الثاني.. وتونس تهدي العرب أول ذهبية

التطبيع: السوداني عبد الرسول على خطى الجزائري فتحي نورين

التطبيع: السوداني عبد الرسول على خطى الجزائري فتحي نورين

غويري يؤكد موقفه الثابت ويريد اللعب مع الديكة

غويري يؤكد موقفه الثابت ويريد اللعب مع الديكة

غزال يفضل بيشيكتاس على غالاتاساراي وسيوقع لمدة 4 سنوات 

غزال يفضل بيشيكتاس على غالاتاساراي وسيوقع لمدة 4 سنوات 

سباليتي سيرتكب خطأ جسيما إذا فكر في التخلي عن وناس

سباليتي سيرتكب خطأ جسيما إذا فكر في التخلي عن وناس

إصابة بوصوف

إصابة بوصوف

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد