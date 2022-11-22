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المملكة المتحدة: تعليم الإنجليزية لتلاميذ الابتدائي في الجزائر “سيعزّز الروابط بين البلدين”

محمد عبد المؤمن
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المملكة المتحدة: تعليم الإنجليزية لتلاميذ الابتدائي في الجزائر “سيعزّز الروابط بين البلدين”
أرشيف
مدرسة في الجزائر

اعتبر ديفيد راتلي، نائب كاتب الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، أن إدراج اللغة الإنجليزية في المناهج التعليمية لتلاميذ الابتدائي في الجزائر، فرصة “لتعزيز الروابط الثقافية والتجارية بين البلدين”.

جاء ذلك في نقاش احتضنه مجلس العموم البريطاني، بمناسبة الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة والجزائر.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فقد قال راتلي في كلمته بالمناسبة إن “تقاسم اللغة بين البلدين، سيجمع الجزائر وبريطانيا، ويعزز روابطها الثقافية والتجارية”.

وتابع المسؤول البريطاني يقول:”الجزائر ليست أكبر وأكثر دولة تقدما في إفريقيا وحسب. بل هي تملك أيضا رأس مال سياسي ودبلوماسي هائل في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأبعد من ذلك”.

“كما تلعب الجزائر دورا رئيسيا في المؤسسات متعددة الأطراف. ونحن متلهفون إلى مواصلة تعزيز علاقتنا التاريخية مع الحكومة والشعب الجزائريين”، يضيف راتلي.

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