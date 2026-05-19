المنافس المونديالي لـ “الخضر” في خلافات حادّة مع نادٍ إيطالي

الشروق الرياضي
ح.م
نيكولاس باز.

دخل اتحاد الكرة الأرجنتيني في خلافات حادّة مع إدارة نادي كومو الإيطالي، قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق كأس العالم.

وتتبارى الأرجنتين مع المنتخب الوطني الجزائري بِأمريكا في الـ 17 من جوان المقبل، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِمونديال 2026.

وطلب اتحاد الكرة الأرجنتيني من إدارة نادي كومو تسريح اللاعب الدولي نيكولاس باز، وعدم توظيفه في مواجهة خارج القواعد أمام فريق كريمونيزي، بِرسم الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر البطولة الإيطالية، تُجرى وقائعها الأحد المقبل. لِكونه يُعاني إصابة على مستوى الركبة.

ويُبدي اتحاد الكرة الأرجنتيني والناخب الوطني ليونيل سكالوني تخوّفهما من تفاقم إصابة صانع الألعاب نيكولاس باز (21 سنة)، وغيابه عن كأس العالم.

ورفضت إدارة نادي كومو طلب مسؤولي الكرة الأرجنتينية، كون المباراة الأخيرة في “الكالتشيو” تتعلّق بِرتبة مؤهّلة لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا لِموسم 2026-2027.

ويشغل فريق كومو الرتبة الخامسة بِرصيد 68 نقطة، ويتخلّف بِفارق نقطتَين فقط عن نادي روما صاحب المركز الرابع. علما أن المشاركة في رابطة أبطال أوروبا تشمل الفرق الأربعة الأولى.

ولجأ اتحاد الكرة الأرجنتيني إلى إرسال طبيب منتخب “الألبيسيليستي” إلى إيطاليا، لِمُعاينة وضعية اللاعب الدولي نيكولاس باز عن قرب، واتّخاذ القرار المناسب.

