المنتخب الأرجنتيني يواجه غواتيمالا وديّاً

بعد إلغاء "الفيناليسيما" أمام إسبانيا...

كشف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أن أبطال العالم سيستضيفون منتخب غواتيمالا يوم 31 مارس الجاري في مباراة ودية ستكون بمثابة وداع لجماهيرهم قبل كأس العالم 2026 المقررة الصيف المقبل، وذلك في أعقاب إلغاء مباراة بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية، المعروفة باسم “فيناليسيما” والتي كانت مقررة أمام منتخب إسبانيا.

وأضاف الاتحاد الأرجنتيني في بيانه: “نراكم في الأرجنتين.. فبعد إلغاء مباراة الفيناليسيما، سيتوجه فريق المدرب ليونيل سكالوني إلى البلاد لقضاء أسبوع من التدريبات المكثفة وخوض مباراة ودية يوم الثلاثاء 31 مارس أمام غواتيمالا”.

وكان من المقرر إقامة المباراة بين إسبانيا بطلة أوروبا والأرجنتين بطلة أميركا الجنوبية في 27 مارس الجاري في الدوحة، لكن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تسببت في إلغاء عدد من الأحداث الرياضية بسبب مخاوف أمنية.

وأشار الاتحاد الأرجنتيني أيضاً إلى أنه سيعلن في الأيام المقبلة عن اللاعبين الذين تم استدعاؤهم والملعب الذي ستقام عليه المباراة الأخيرة للمنتخب على أرضه قبل انطلاق كأس العالم التي ستقام بين شهري جوان وجويلية في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

جدير بالذكر، أن المنتخب الوطني الجزائري سيواجه أيضا منتخب غواتيمالا وديا تحضيرا للمونديال، وهذا في الـ27 مارس الجاري على الأراضي الإيطالية.

للإشارة، يلعب الأرجنتين كأس العالم ضمن المجموعة العاشرة رفقة منتخبات الجزائر، النمسا والأردن.