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المنتخب الجزائري في المركز 32 عالميا ويضمن المستوى الأول إفريقيا
رياضة

المنتخب الجزائري في المركز 32 عالميا ويضمن المستوى الأول إفريقيا

سليم.ع
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المنتخب الجزائري في المركز 32 عالميا ويضمن المستوى الأول إفريقيا

تراجع المنتخب الجزائري إلى المركز 32 عالميا والرابع إفريقيا، في التصنيف الجديد للفيفا لشهر نوفمبر 2021، وهو مركز جعله يضمن التواجد في المستوى الأول في قرعة الدور الفاصل من تصفيات مونديال قطر.

وحلّ محاربو الصحراء في المركز الرابع إفريقيا، بعد كل من السنغال الذي جاء في المركز الـ20 والمغرب صاحب المركز الـ28 و منتخب تونس التي حلّ في المركز الـ29 .

ورغم تراجع “الخضر” بمركزين في ترتيب الفيفا لشهر نوفمبر، مقارنة بترتيب شهر أكتوبر، إلا أن الجزائر ضمنت التواجد ضمن الخمس منتخبات الأوائل في القارة الإفريقية.

كما يضمن المركز الرابع إفريقيا لـ”الخضر” المستوى الأول افريقيا ولعب إياب المباراة الفاصلة في الجزائر بالجزائر.

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