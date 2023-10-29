المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة يواصل تحضيراته لدورة شمال إفريقيا

يواصل المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة، تحضيراته تحسبا لدورة إتحاد شمال إفريقيا لهذه الفئة، المقرر إجراؤها من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وانطلق التربص التحضيري الخميس الماضي بالمركز الفني بسيدي موسى، تحت قيادة المدرب الجديد ياسين مانع.

وحسب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، فإنه سيتم تدعيم المنتخب، بلاعبين جزائريين ينشطون بالخارج.

وتشارك في دورة شمال إفريقيا أربعة منتخبات هي تونس (البلد المنظم)، الجزائر، ومصر، ليبيا، و المغرب.

ويستهل المنتخب الوطني دورة اتحاد شمال إفريقيا التي تقام في شكل بطولة مصغرة، بمواجهة المنتخب التونسي، وستسفر المنافسة عن تتويج صاحب المركز الأول فيها باللقب بعد الجولة الخامسة و الأخيرة.