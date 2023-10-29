-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة يواصل تحضيراته لدورة شمال إفريقيا

عمر سلامي
  • 97
  • 0
المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة يواصل تحضيراته لدورة شمال إفريقيا
ح.م
المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة

يواصل المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة، تحضيراته تحسبا لدورة إتحاد شمال إفريقيا لهذه الفئة، المقرر إجراؤها من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وانطلق التربص التحضيري الخميس الماضي بالمركز الفني بسيدي موسى، تحت قيادة المدرب الجديد ياسين مانع.

وحسب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، فإنه سيتم تدعيم المنتخب، بلاعبين جزائريين ينشطون بالخارج.

وتشارك في دورة شمال إفريقيا أربعة منتخبات هي تونس (البلد المنظم)، الجزائر، ومصر، ليبيا، و المغرب.

ويستهل المنتخب الوطني دورة اتحاد شمال إفريقيا التي تقام في شكل بطولة مصغرة، بمواجهة المنتخب التونسي، وستسفر المنافسة عن تتويج صاحب المركز الأول فيها باللقب بعد الجولة الخامسة و الأخيرة.

مقالات ذات صلة
عبد القادر بدران يصاب على  مستوى الأنف

عبد القادر بدران يصاب على  مستوى الأنف

“الفاف” تُندّد وتُهدّد بِمُعاقبة المنتخب الذي شارك في مونديال الكرة المُصغّرة

“الفاف” تُندّد وتُهدّد بِمُعاقبة المنتخب الذي شارك في مونديال الكرة المُصغّرة

بِالفيديو: براهيمي وبولحية.. أهداف وتمريرات حاسمة دون نسيان فلسطين

بِالفيديو: براهيمي وبولحية.. أهداف وتمريرات حاسمة دون نسيان فلسطين

بِالفيديو: سادس تمريرة حاسمة لـ “محرز”

بِالفيديو: سادس تمريرة حاسمة لـ “محرز”

البطولة العربية والإفريقية لرفع الأثقال.. الجزائر تحصد 37 ميدالية منها 14 ذهبية

البطولة العربية والإفريقية لرفع الأثقال.. الجزائر تحصد 37 ميدالية منها 14 ذهبية

لاعب دولي إسباني: “الحرّية لِفلسطين”

لاعب دولي إسباني: “الحرّية لِفلسطين”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد