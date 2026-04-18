إدارة الموقع
رياضة

المنتخب الجزائري للسيدات ينهزم أمام جنوب إفريقيا

عمر سلامي
  • 39
  • 0
ح.م
لقطة من مباراة سيدات "الخضر" ومنتخب جنوب إفريقيا

انهزم المنتخب الجزائري للسيدات أمام نظيره الجنوب إفريقي في المباراة الودية الثانية.

وانتهت المباراة التي جرت ملعب الملك زويلثيني، بدوربان، بفوز منتخب جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة.

ويدخل اللقاء في إطار التحضيرات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2026 المؤجلة إلى شهر جويلية القادم.

وانتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي وخلاله ضيّع المنتخب الجزائري فرصة سانحة للتهديف.

ومع بداية المرحلة الثانية تمكن المنتخب الجنوب إفريقي من افتتاح باب التهديف، ثم عزز تقدمه بهدف ثانٍ في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

محرز يتأهّل رغم النقص العددي لِفريقه

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد