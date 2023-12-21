المنتخب الجزائري يحافظ على مركزه في ترتيب الفيفا

حافظ المنتخب الجزائري لكرة القدم، على المركز الـ30 عالميا في الترتيب الجديد للفيفا.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، صبيحة الخميس، عبر موقعه الرسمي عن الترتيب الجديد للمنتخبات، حيث حافظ “الخضر” على المركز الـ30 .

وارتقى المنتخب الوطني بثلاثة مراكز في الترتيب السابق للفيفا، الذي نشر يوم 30 نوفمبر، ليحتل المركز الثلاثين عالميا، وهو المركز الذي حافظ عليه في الترتيب الجديد.

وأنهى المنتخب الوطني عام 2023 في المركز الـ30 عالميا، و المركز الرابع إفريقيا، خلف كل من المغرب والسنغال وتونس، والثالث عربيا.

وبالنسبة لمنافسي “الخضر” في كان كوت ديفوار، فقد حافظ منتخب بوركينافاسو على المركز الـ57 عالميا ، كما بقي منتخب أنغولا في المركز 157، وموريتانيا في المركز 105.