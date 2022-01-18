المنتخب الجزائري يعترض على تعيين البوتسواني جوشوا لإدارة مباراة كوت ديفوار

اعترض الاتحاد الجزائري لكرة القدم على تعيين الحكم البوتسوانى، جوشوا بوندو لإدارة مواجهة الجزائر وكوت ديفوار في الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة من بطولة أمم أفريقيا.

وجاء اعتراض الجزائر، بعد انتشار أخبار عن إمكانية تعيين الحكم جوشوا بوندو لإدارة لقاء كوت ديفوار.

ويعود سبب رفض المنتخب الجزائري للحكم البوتسواني بسبب مهزلته التحكيمية في مباراة الجزائر بوركينافاسو، التي جرت في مراكش، أين حرم رياض محرز من ركلة جزاء، وتغاضى عن بطاقة حمراء لأحد لاعبي منتخب الخيول.

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي حينها قد انتقد بشدة الحكم البوتسواني بعد نهاية مباراة بوركينا فاسو.