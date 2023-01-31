المنتخب المحلّي الجزائري يتأهّل إلى نهائي “الشان”

تأهّل المنتخب المحلّي الجزائري لِكرة القدم مساء الثلاثاء إلى نهائي بطولة إفريقيا لِهذه الفئة.

وفاز محلّيو “الخضر” بِنتيجة ثقيلة (5-0) على النيجر، ضمن إطار نصف نهائي “شان” الجزائر 2023.

واحتضن ملعب “ميلود هدفي” بِوهران أطوار هذه المباراة، تحت إدارة الحكم الساحة الجنوب إفريقي توم أبونجيل، ومُساعدَيه إيفنيلدو ميريليس من أنغولا، وعبد العزيز جاوو من غامبيا.

وسجّل خماسية محلّيي “الخضر” كلّ من: المدافع والقائد أيوب عبدلاوي في الدقيقة الـ 10، والمهاجم أيمن محيوس في الدقيقتَين الـ 23 والـ 34، والمدافع النيجري كاتاكوري بوريما ضد مرماه في الدقيقة الـ 45، ولاعب الخطّ الأمامي البديل سفيان بيازيد في الدقيقة الـ 83.

وفضّل الناخب الوطني مجيد بوقرة الاعتماد على لاعبيه الأساسيين الذين اعتاد توظيفهم عند مُستهلّ جلّ مقابلات “الشان”، فبادروا على غير العادة إلى هزّ شباك المُنافس النيجري مُبكّرا، وعادلوا في المرحلة الأولى حصيلة المقابلات الأربع السابقة، التي أمضوا خلالها أربعة أهداف.

وفي الشوط الثاني، بدا واضحا أن لاعبي المنتخب الوطني المحلّي قد لجأوا إلى الاقتصاد في الطاقة، وتجنّب الإصابات، والاكتفاء بِالمرتدّات، على اعتبار أن التقدّم في النتيجة بِرُباعية نظيفة يخدمهم، لكن مع ذلك أضافوا هدفا خامسا إلى الرّصيد. فيما لوحظ استفاقة النيجر، ومحاولة لاعبي هذا المنتخب مباغتة حارس المرمى الجزائري فريد شعال في عدّة مناسبات، لكن بِلا طائل. إلى غاية إعلان الحكم عن انتهاء المواجهة بِانتصار ساحق ومُستحق لِمحلّيي “الخضر”، وبلوغهم اللّقاء الختامي القارّي.

وكان المنتخب المحلّي الجزائري في مشاركته الوحيدة في “الشان”، خلال طبعة السودان 2011، قد بلغ نصف النهائي وتموقع رابعا ضمن لائحة الترتيب. ما يفيد أن رجال بوقرة حقّقوا إنجازا تاريخيا، على أمل إسدال ستار المنافسة بِلقب إفريقي.

وفي المباراة النهائية المُبرمجة بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي سهرة السبت المقبل، يلعب المنتخب المحلّي الجزائري مع الفائز من لقاء السنيغال ومدغشقر.

ويتبارى المنتخب المحلّي السنيغالي مع نظيره الملغاشي سهرة الثلاثاء.