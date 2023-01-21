المنتخب المحلّي الجزائري يُعادل الرّقم القياسي لِجنوب إفريقيا والكاميرون

أسدل المنتخب المحلّي الجزائري لِكرة القدم سهرة السبت ستار دور المجموعات لِبطولة إفريقيا لِهذه الفئة، بِانتصار آخر.

وفاز محلّيو “الخضر” بِهدف لِصفر على نظرائهم من الموزمبيق، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2023.

واحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذه المقابلة، تحت إدارة حكم الساحة السوداني محمود علي محمود إسماعيل، بِمساعدة زميلَيه: الغاني كواسي أتشيبونغ، والصومالي حمزة حاجي عبدي.

ولجأ الناخب الوطني مجيد بوقرة إلى إجراء تعديلات شبه جذرية على التشكيلة، حيث زجّ في مواجهة الموزمبيق بِثماني لاعبين يُشاركون لِأوّل مرّة أساسيين في “شان” 2023. وهو أمر سببه إلى حدّ كبير، تأهّل محليي “الخضر” إلى ربع النهائي بعد نهاية الجولة الثانية. وبِعبارة أخرى، أراد المسؤول الفني الأوّل تجنّب الإصابات والإجهاد، قبل خوض مرحلة الإقصاء المباشر، حيث يرتفع النّسق، وتكبر التحدّيات، أمام مُنافسين أقوياء يرغبون بِدورهم في حصد الامتياز.

وعكس مُواجهتَي ليبيا وإثيوبيا، استهلّ المنتخب الوطني المحلّي لقاء الموزمبيق بِكثير من الأريحية. ولم تمرّ سوى سبع دقائق، حتى تمكّن المدافع حسين دهيري من هزّ الشباك الموزمبيقية، في أوّل مباراة للاعب نادي البارادو في “شان” 2023.

واضطرّ الناخب الوطني الموزمبيقي تشيكوينيو كوندي إلى استبدال حارسه إيفان أوروبال المُصاب في الدقيقة الـ 42، بِزميله حامي العرين جواو فاسيستونسيو. كما شهدت المرحلة الأولى تساقط الأمطار، وهو عامل يكون قد أثّر سلبا على لاعبي الفريق الموزمبيقي غير المُتعوّدين على قساوة الطقس.

وفي الشوط الثاني، استمرّ إيقاع اللّعب مُشابها للمرحلة الأولى إلى حدّ كبير، بِسيطرة نسبية للنخبة الوطنية، و”رضا” الموزمبيقيين بِما يجري في براقي وأيضا في مواجهة عنابة، ذلك أن خسارة إثيوبيا أو تعادلها مع ليبيا أمران يُؤهّلان الموزمبيق، بِصرف النّظر عن نتيجة مقابلتها مع الجزائر.

وانتهت المباراة بِفوز رجال بوقرة على منافسيهم من الموزمبيق بِهدف دون ردّ.

وفي لقاء آخر عن الفوج الأوّل ذاته، احتضنه ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة سهرة السبت. فاز المنتخب المحلّي الليبي بِنتيجة (3-1) على نظيره الإثيوبي.

وتشكّل جدول الترتيب بِصفة نهائية كالتالي:

1- الجزائر 9ن

2- الموزمبيق 4ن

3- ليبيا 3ن

4- إثيوبيا 1ن

وهكذا تأهّلت الجزائر والموزمبيق وإلى ربع نهائي “شان” 2023، نظير إقصاء المنتخبَين المحلّيَين الليبي والإثيوبي.

وبات المنتخب المحلّي الجزائري وقد عادل الرّقم القياسي الذي كان بِحوزة جنوب إفريقيا والكاميرون، منذ النسخة الثانية لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين بِالسودان عام 2011، والمُرادف لِإنهاء دور المجموعات بِثلاثة انتصارات وتسع نقاط.