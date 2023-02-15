المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة يتأهل للدور الأخير ويواجه غانا

بعد احترازات الفاف على منتخب الكونغو الديمقراطية

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مراسلة وجهها إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن تأهل المنتخب الجزائري لأقل من 23 سنة إلى الجولة الأخيرة والأخيرة من كأس إفريقيا لهذه الفئة.

قال أمس مسؤول في الاتحاد الجزائري لكرة القدم لـ”الشروق”، إن الفاف تلقت رسميا مراسلة من الكاف تخبرها بتأهل المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة إلى اللقاء الأخير المِؤهل لكأس إفريقيا لهذه الفئة المقررة بالمغرب:”نعم المنتخب الذي يدربه ولد علي سيلعب اللقاء الأخير المؤهل لكأس إفريقيا بالمغرب، علما أن المنتخبات التي تلعب مقابلة نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم تحت 23 سنة تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. وأضاف قائلا: “التأهل جاء بعد الاحترازات المقدمة من طرف الفاف بسبب إشراك منتخب الكونغو الديموقراطية لِأقلّ من 23 سنة لاعب وهو معاقب”.

وكان المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة الذي يدربه نور الدين ولد علي قد أقصي من المنافسة من الدور الثاني وقبل الأخير، بعد أن خسر في الأيّام القليلة الماضية أمام الكونغو الديموقراطية ذهابا خارج القواعد (1-4)، وفاز إيابا بِسطيف (3-1).

وقدّمت يومها هيئة جهيد زفيزف احترازات (مثلما أكدته الشروق يومها)، مفادها أن منتخب الكونغو الديمقراطية لا يحقّ له المشاركة في التصفيات الحالية. والسبب أن “الكاف” أقصت هذا الفريق في الدور الثاني وقبل الأخير لِتصفيات بطولة إفريقيا آمال 2019، بعد أن أشرك لاعبا (المدافع أرسين زولا) من مواليد عام 1996، ولوائح المنافسة تنصّ على جلب لاعبين من مواليد 1997 أو أقلّ (1998 أو1999…). ووفقا أيضا للوائح “الكاف” والمنافسة وبِسبب العقوبة المُشار إليها، فإن منتخب الكونغو الديموقراطية يُقصى من المشاركة في تصفيات بطولة إفريقيا آمال للطبعة المُوالية (الحالية 2023).

وسيواجه “الخضر” خلال الدور الثالث والأخير (20-28 مارس 2023) منتخب غانا.

للتذكير، تجري كأس أمم إفريقيا-2023 بالمغرب وستكون مؤهلة للألعاب الأولمبية باريس-2024، تُسفر عن تأهّل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وفي نفس السياق، أكد نفس المصدر للشروق أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم سيطلب رسميا تأخير أجراء لقاء غانا حتى يتسنى للمدرب ولد علي التحضير الجيد للمنافسة.

وكانت بعض المصادر قد أكدت أن مجيد بوقرة قد يسند له الإشراف على هذا المنتخب، غير أن المدير الفني الجديد قطع الشك باليقين وقال إن ولد علي باق في منصبه.