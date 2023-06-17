المنتخب الوطني يطير إلى الكاميرون تحسبا لمواجهة أوغندا

شدّ المنتخب الوطني الرحال إلى مدينة دوالا الكاميرونية، تحسبا لمواجهة أوغندا في مباراة الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا كوت ديفوار 2023 .

ومن المنتظر أن يصل المنتخب الوطني إلى مدينة دوالا، في حدود الساعة الخامسة من مساء السبت.

وسيخوض أشبال المدرب بلماضي، حصة تدريبية في الأمسية ستخصص للاسترجاع.

ويواجه المنتخب الوطني، منتخب أوغندا أمسية الأحد بداية من الساعة الرابعة عصرا، بملعب جابوما لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وحسم رفقاء القائد رياض محرز تأهلهم إلى “كان” كوت ديفوار، حيث يحتلون صدارة المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة.