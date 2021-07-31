المواجهة العسكرية في الصحراء الغربية والجدار المغربي يشكل خطرا

تقرير أمريكي:

شخصيات أمريكية تدعو بلينكن للتحقيق في الانتهاكات في الصحراء الغربية

أكد تقرير امني صادر عن الحكومة الأمريكية، أن منطقة الصحراء الغربية تشهد منذ نوفمبر 2020 عمليات عسكرية بين الجيشين الصحراوي والمغربي.

وسجل التقرير الصادر عن المجلس الأمني الإرشادي الخارجي للأمن الدبلوماسي التابع للخارجية الأمريكية، عمليات منع وطرد لمواطنين أمريكيين من المنطقة بسبب دعهم للمنظمات الصحراوية المدافعة عن قضية الصحراء الغربية.

وأبرز التقرير أن الجدار المغربي الملوث بالألغام الأرضية والمتفجرات لازال يشكل خطرا حقيقيا على حياة المدنيين الصحراويين والمراقبين العسكريين التابعين للأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.

وأكد التقرير أن مناطق شاسعة من الصحراء الغربية تلوثت بالمتفجرات الناتجة عن استعمال الجيش المغربي للقصف بالقنابل العنقودية.

وكان مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، فضح الأربعاء الماضي تستر المغرب على اندلاع الحرب بالصحراء الغربية.

وأكد المسؤول الأمريكي في بيان صحفي بعد لقائه بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بالرباط، أن واشنطن تدعم عملية سياسية ذات مصداقية تقودها الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار ووقف أي أعمال عدائية.

وكشف المسؤول الأمريكي أن بلاده تتشاور مع مختلف الأطراف حول أفضل السبل لوقف الحرب وتحقيق تسوية دائمة في الصحراء الغربية.

وأوضح نائب وزير الخارجية الأمريكية أن بلاده تدعم جهود تعيين مبعوث شخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أن واشنطن على استعداد للمشاركة مع جميع الأطراف لدعم هذا المبعوث.

في سياق آخر، ناشد دبلوماسيون سابقون ونشطاء حقوقيون في الولايات المتحدة وزير الخارجية أنطوني بلينكين، لفتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المقترفة من طرف المغرب في الصحراء الغربية المحتلة.

وفي رسالة موجهة إلى وزير خارجية الولايات المتحدة، طلب الموقعون من كتابة الدولة للخارجية، التنديد بالعدوان المغربي على السكان الصحراويين وفتح تحقيق فوري في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة التي يرتكبها المغرب.

ومن بين الموقعين على الرسالة سوزان شولت، الحائزة على جائزة نوبل للسلام ورئيسة مؤسسة منتدى الدفاع، غار سميث، رئيس مؤسسة الأعمال التجارية وهيومن رايتس ووتش، كاترينا لانتوس سويفت، ابنة عضو الكونغرس الراحل توم لانتوس، ورئيسة مؤسسة لانتوس لحقوق الإنسان والعدالة.

كما يوجد من بين هؤلاء أيضا بيل فليتشر، الرئيس المشارك لحملة إنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، وجيسون بوبليت رئيس تحالف ليبرتي العالمي، وتشادويك جور، نائب وكيل وزارة الخارجية بالنيابة في مكتب الشؤون الدولية للمخدرات و تطبيق القانون.

وأشار الموقعون في رسالتهم إلى أن القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية ينتهك القانون الدولي الذي يشكل حجر الزاوية في السياسة الأمريكية منذ إنشاء الولايات المتحدة، ويلغي احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان التي تعهد الرئيس بايدن باحترامها.

واستنكر الموقعون عدد الهجمات غير المسبوقة التي تم ارتكابها في الأسابيع الأخيرة ضد هؤلاء المناضلين، وكشفوا أن معظم النشطاء الصحراويين في الأراضي المحتلة يخضعون الآن للإقامة الجبرية ويخضعون لحصار من قبل الشرطة.

كما تؤكد الرسالة على ملايين الدولارات التي ينفقها المغرب كل عام للتأثير على الولايات المتحدة لدعم استيلائها على أراضي الصحراء الغربية المحتل.