الموجة الثالثة للكوفيد تصل ذروتها الأسبوع المقبل

إلياس أخاموك يحذر:

قال الدكتور إلياس أخاموك عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد كورونا الجمعة، إن الوضعية الوبائية “مقلقة جدا”، في ظل الارتفاع القياسي للحالات المصابة بكوفيد 19، وهذا بالرغم أن كورونا المتحورة لم تصل بعد إلى الذروة في الموجة الثالثة والتي من المتوقع أن تصل خلال الأسبوع المقبل.

وبخصوص لقاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برئيس وأعضاء اللجنة العلمية لمتابعة ورصد كورونا، قال، إلياس أخاموك: “عند لقائنا مع رئيس الجمهورية تكلم شخصيا عن امكانية تسخير بواخر على الشريط الساحلي لاستقبال مرضى الكوفيد في حال تدهور الوضع الصحي”.

وعن إمكانية فرض حجر جزئي أو كلي على بعض الولايات التي تشهد ارتفاعا قياسيا للحالات المصابة بفيروس كورونا، أكد، الدكتور إلياس أخاموك، في تصريح لإذاعة سطيف، أنه يحترم الدعوات المطالبة بفرض حجر كلي، “لكن فرض حجر دون تطبيق واحترام للقيود لا معنى له”، مضيفا، أن العودة إلى فرض حجر على بلديات أو ولايات تشهد تدهورا للوضع الصحي أمر وارد، لكن حاليا، يضيف المتحدث، انه لا نرى فعالية للحجر في ظل الوضع الحالي. وعن قضية ربط ارتفاع الحالات المصابة بفيروس الكورونا في الجزائر بفتح المجال الجوي، نفى الدكتور إلياس أخاموك هذه الفرضية، مؤكدا، انه لا علاقة لارتفاع حالات الإصابة بفتح المجال الجوي، حيث تم تسجيل 7 حالات ايجابية من أصل 15500 مسافر قدموا للوطن.

وفي ختام حديثه، كشف، الدكتور إلياس أخاموك، ان 95 بالمئة من المرضى المصابين بكوفيد والموجودين حاليا في المستشفيات لم يتلقوا التلقيح.