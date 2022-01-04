الموجة الجديدة لكورونا تخلف ضحايا وسط الجيش الأبيض

تزايدت خلال الساعات القليلة الماضية حالات الوفاة في صفوف السلك الطبي بسبب الإصابة بفيروس كورونا في موجته الرابعة.

فقد أعلنت مديرية الصحة لولاية عين تيموشنت، الثلاثاء، عن وفاة الدكتور بلعربي حبيب طبيب عام بالمؤسسة العمومية الإستشفائية أحمد مدغري متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

من جهتها، مديرية الصحة لولاية الوادي، كشفت عن وفاة دائخة سمية مساعدة تمريض بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بقمار بعد إصابتها بكوفيد-19 الذي يواصل حصد الأرواح داخل الجيش الأبيض.

وفاة ثاني طبيبة بفيروس كورونا ببجاية

ويوم الإثنين 3 جانفي 2022، أعلنت المؤسسة العمومية الإستشفائية بخراطة، عن وفاة طبيبة عامة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، لتكون ثاني وفاة في السلك الطبي لولاية بجاية في ظرف يومين.

وأوضحت إدارة المستشفى في بيان لها أن الأمر يتعلق بالدكتورة ككوش صبرينة طبيبة عامة بمستشفى خراطة حيث وافتها المنية عن عمر يناهز 39 سنة.

وحسب المصدر ذاته سيتم تشييع جثمان الفقيدة، ظهر الإثنين، بمقر إقامتها بتيزي الواد.

وفاة طبيبة بمستشفى بجاية متأثرة بفيروس كورونا

توفيت، ليلة السبت إلى الأحد، الطبيبة منديل نادرة المختصة في جراحة الأعصاب بالمستشفى الجامعي خليل عمران، ببجاية متأثرة بفيروس كورونا.

وحسب إدارة المستشفى، فالضحية طبيبة مقيمة مختصة في جراحة الأعصاب، وتبلغ من العمر 33 عاما.

وشيع منتصف نهار الأحد، جثمان الطبيبة والتي تعد ضحية أخرى في صفوف الجيش الأبيض في مواجهة جائحة كورونا.