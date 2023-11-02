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رياضة

الموزمبيق تجلب 23 لاعبا لِمُواجهة الجزائر

علي بهلولي
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الموزمبيق تجلب 23 لاعبا لِمُواجهة الجزائر
ح.م
منتخب الموزمبيق

وجّه النّاخب الوطني الموزمبيقي شيكينيو كوندي، الخميس، الدّعوة إلى 23 لاعبا. تأهّبا لِخوض مقابلتَين رسميتَين إحداهما ضدّ الجزائر.

وضمّت القائمة 11 لاعبا ينشط خارج الموزمبيق، في: البرتغال وإيطاليا وتركيا وفنلندا وأرمينيا وجنوب إفريقيا وأنغولا.

وتتبارى الموزمبيق بِميدانها مع المنتخب الوطني الجزائري، في الـ 19 من نوفمبر الحالي، على الساعة الثالثة بعد الظّهر محلّيا، والثانية بعد الظّهر بِالتوقيت الجزائري. لِحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وقبل ذلك بِثلاثة أيّام، وفي إطار الجولة الأولى، تتبارى الموزمبيق خارج القواعد مع بوتسوانا.

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