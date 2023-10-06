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رياضة

المولودية تنفرد بِكرسي الصّدارة

علي بهلولي
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المولودية تنفرد بِكرسي الصّدارة
الأرشيف

انفرد فريق مولودية الجزائر مساء الجمعة، بِصدارة ترتيب بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

واستأثر “العميد” بِكرسي الرّيادة بعد فوزه على الضّيف وفاق سطيف، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الرابعة.

وارتقى نادي البارادو إلى الصفّ الثاني، بعد عودته غانما من بسكرة، وإثر تغلّبه بِنتيجة ثقيلة على الاتحاد المحلّي.

واقترب شباب قسنطينة من أعلى الجدول، بعد انتصاره بِميدانه على شبيبة الساورة.

وباتت مولودية وهران الفريق الوحيد الذي لعب أربع مقابلات، دون أن يتمكّن من تذوّق حلاوة الفوز.

وتألّق مهاجم نادي البارادو ياسين تيتراوي، بِتوقيعه ثنائية.

وشهدت الجولة تسجيل 16 هدفا، رغم إجراء أربع لقاءات فقط. بينما بلغت الحصيلة 17 هدفا في الجولة الثانية، لكن بعد إقامة سبع مقابلات.

ويُسدل ستار الجولة بِتنظيم أربع مقابلات أخرى، هذا السبت.

وجاءت نتائج المقابلات كالتّالي:

م.الجزائر 5 – و.سطيف 3

ا.بسكرة 0 – ن.البارادو 5

ش.قسنطينة 3 – ش.الساورة 0

م.وهران 0 – ن.مقرة 0

وتشكّل جدول الترتيب كما يلي:

1- م.الجزائر 9ن

2- ن.البارادو 7ن (ناقص مقابلة)

3- ج.الشلف 7ن (ناقص مقابلة)

4- ج.الساورة 7ن

5- ش.قسنطينة 6ن

6- ا.خنشلة 6ن (ناقص مقابلتَين)

7- ش.القبائل 4ن (ناقص مقابلة)

8- ن.مقرة 4ن

9- ش.بلوزداد 3ن (ناقص 3 مقابلات)

10- و.سطيف 3ن (ناقص مقابلة)

11- م.البيّض 3ن (ناقص مقابلة)

12- م.وهران 3ن

13- ا.بسكرة 3ن

14- ا.سوف 2ن (ناقص مقابلتَين)

15- ن.بن عكنون 1ن (ناقص مقابلة)

16- ا.العاصمة 0ن (ناقص 3 مقابلات)

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