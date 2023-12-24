المولودية تُؤكّد بِشأن بلايلي

أكّدت إدارة نادي مولودية الجزائر بعد ظهيرة الأحد، مشاركة لاعبها يوسف بلايلي مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة كوت ديفوار 2024.

وفي تغريدة له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال رئيس نادي مولودية الجزائر الحاج رجم: “بِالتوفيق لِبلايلي مع المنتخب الوطني، ولِفريقنا في بقية المشوار”.

وأضاف الرّجل الأول في نادي “العميد” بِشيء من المزاح، مُستهدفا ضمنيا الجهات التي تُحرّض مسؤولي “الفاف” والنّاخب الوطني جمال بلماضي على إحالة بلايلي إلى التقاعد الدولي، قائلا: “..ودامت الخلافات”!

وسيُعلن بلماضي في الأيّام القليلة المقبلة، عن القائمة النّهائية للاعبي المنتخب الوطني في البطولة الإفريقية. عِلما أن متوسّط ميدان هجوم المولودية مُدرج في اللائحة الأوّلية والمُوسّعة.