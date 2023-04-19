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الجزائر

“المونوراي” لفكّ الاختناق المروري عن العاصمة (فيديو)

الشروق أونلاين
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“المونوراي” لفكّ الاختناق المروري عن العاصمة (فيديو)
أرشيف
قطار أحادي الخط (مونوراي)

يتضمّن مخطط النقل لولاية الجزائر، إنجاز خط للقطار الكهربائي السريع “المونوراي” بين قصر المعارض وزرالدة. حسب ما وقف عليه وزير الداخلية في زيارته للولاية يوم الثلاثاء.

وقال الوزير إبراهيم مراد في تصريح لوسائل الإعلام بالمناسبة، إن مشروع “مونوراي” العاصمة لا يزال في مرحلة الفكرة، التي تحتاج إلى البحث الجادّ في إمكانية إنجازها.

وتابع الوزير يقول:”نظرا لأهمية هذا المشروع قد نسعى لتحقيقه. طالما أنه يرمي لفكّ الاختناق المروري عن عاصمة البلاد، إلى جانب مشاريع توسيع شبكة الميترو، وإدراج محاور جديدة للطرق السريعة”.

واستعرض مراد في خلال زيارته للولاية، مقطع فيديو توضيحيا لتفاصيل المشروع. بحيث يظهر رحلة نموذجية للقطار الجديد، وهو يعبر عدّة محطات بالعاصمة على غرار العناصر وبن عكنون.

“وبفضل نوافذه الكبيرة، يمنح القطار لراكبيه، متعة مشاهدة أبرز معالم المدينة في أثناء الرحلة”، حسب ما يتضمّنه الفيديو التوضيحي.

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