“المُحارب” عطال يعود إلى الجزائر ويُصرّح

عاد اللاعب الدولي يوسف عطال، الخميس، إلى الجزائر. تأهّبا للمشاركة مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وتنطلق البطولة القارّية بِكوت ديفوار، في الـ 13 من جانفي المقبل.

وقال يوسف عطال إنه مُنشغل بِخوضه مع “الخضر” البطولة القارّية، مُتمنّيا نجاح النّخبة الوطنية في هذا المحفل العاجي.

وعن القضية التي حاولت فرنسا المُنحازة إلى الصّهاينة توريطه فيها، قال مدافع “مُحاربي الصّحراء” إنه غير قلق بِهذا الشّأن. وأوضح أن ما فعله لم يكن سوى عمل بسيط، فحواه المساعدة بـ “أضعف الإيمان” للأشقاء الفلسطينيين الذين يئنّون تحت وطأة المُحتلّ الصّهيوني.

وعمّا إذا كان سيُواصل المغامرة الرّياضية مع فريق نيس حتّى نهاية العقد في الصّيف المقبل، أو يترك النادي الفرنسي في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي القادم. قال عطال في تصريحات صحفية بِمطار الجزائر، إن أوّل الأمور التي يوليها أهمّية هذه الأيّام هي المشاركة في كأس أمم إفريقيا، وبعدها يتّخذ القرار المُناسب بِخصوص مشواره على مستوى الأندية.

وتوجّه يوسف عطال بِتشكّراته إلى الجمهور الجزائري، الذي تعاطف معه، ورفع معنوياته في هذه الفترة العصيبة.