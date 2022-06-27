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رياضة

المُصارع سيد عزارة يُحرز ذهبية متوسّطية

علي بهلولي
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المُصارع سيد عزارة يُحرز ذهبية متوسّطية
الأرشيف
بشير سيد عزارة

أهدى المُصارع بشير سيد عزارة إلى الجزائرَ مساء الإثنين، ميدالية ذهبية في ألعاب البحر المتوسّط نسخة وهران 2022.

وتغلّب بشير سيد عزارة على منافسه الإيطالي ميركو مينغوتسي بـ (5-0)، في نهائي وزن 87 كلغ لِرياضة المصارعة الإغريقية الرومانية.

وقبل هذه المنازلة، كان المُصارعان إسحاق غايو وعبد الكريم وكالي قد نالا ميداليتَين فضّيتَين.

وخسر المُصارع إسحاق غايو في نهائي وزن 67 كلغ، أمام منافسه التركي مراد فرات، بـ (6-7).

وانهزم عبد الكريم وكالي بـ (0-9) أمام منافسه الصربي فيكتور نيمس، في نهائي وزن 77 كلغ.

وهكذا ارتفع رصيد الرياضة الجزائرية في الألعاب المتوسّطية إلى 10 ميداليات: 6 ذهبيات و4 فضّيات. مُتصدّرة لائحة الترتيب العام مُؤقّتا.

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