النصر الإماراتي يحتفظ بمهدي عبيد

اقتربت إدارة النصر الإماراتي من التجديد للاعب الجزائري مهدي عبيد (30 عاماً)، الذي قدم موسماً ناجحاً مع الفريق خلال الموسم الماضي، وسجل 3 أهداف للفريق في الدوري.

وكان مهدي قد انتقل من النصر إلى صفوف خورفكان مطلع الموسم الماضي في فترة الانتقالات الصيفية، ولعب معظم مباريات الفريق بدوري أدنوك للمحترفين.

من جانب آخر، أتمت الإدارة كل الأمور المتعلقة بالمعسكر الخارجي للفريق، والذي سينطلق منتصف جويلية المقبل، وكذلك بداية مرحلة الإعداد الداخلي، بقيادة المدرب عبد العزيز العنبري.