النيجيريون يؤكدون خطف اللاعب مايكل أوليز من الجزائر

بعد أن التقى مدرب نيجيريا في لندن

فجّر موقع “أون غول” النيجيري مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد بأن اللاعب صاحب الأصول الجزائرية، مايكل أوليز، نجم نادي كريستال بالاس الانجليزي، اختار اللعب لمنتخب نيجيريا بدل الجزائر بعد اللقاء، الذي جمعه بالمدير الفني لمنتخب نيجيريا المؤقت، أوستين إيغوافوين، في لندن مؤخرا، ما يشكل ضربة موجعة لـ”الخضر”، الذي كان وضع النجم الصاعد ضمن أجندته المستقبلية.

ويمكن لأوليز (20 عاما) اللعب لأربعة منتخبات وطنية، إنجلترا مسقط رأسه، ونيجيريا موطن والده ذي الأصول النيجيرية، فضلا عن الجزائر وفرنسا بلدي والدته فرنسية الجنسية جزائرية الأصول، وكانت العديد من المصادر الإعلامية تحدثت في وقت سابق من العام الماضي عن اختياره اللعب مع الجزائر بقرار اتخذه مع وكيل أعماله، الذي نصحه باختيار بطل إفريقيا 2019.

وقالت صحيفة “أون غول” النيجيرية في تقرير لها عن اللقاء الذي جمع مدرب منتخب نيجيريا وبعض اللاعبين الناشطين في الدوري الانجليزي الممتاز، ومن بينهم مايكل أوليز، إن نجم كريستال بالاس منح موافقته للعب مع منتخب نيجيريا، لكنه فضل تأجيل ذلك إلى ما بعد الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022، ويواجه منتخب نيجيريا نظيره الغاني ذهابا وإيابا في الأسبوع الأخير من الشهر المقبل بهدف العبور إلى مونديال قطر، في حين أن المنتخب الجزائري سيصطدم بنظيره الكاميروني.

وجاء في تقرير الصحيفة النيجيرية: “تحدث إيغوافوين مع ثنائي كريستال بالاس إيبيري إيزي ومايكل أوليز، ورغم أن تفاصيل لقائهما لا تزال سطحية، إلا أن أوليز وافق على اللعب لنيجيريا، لكنه يفضل الانتظار حتى ما بعد التصفيات المؤهلة لكأس العالم”، وهو الخبر إن تأكد سيشكل صدمة للجماهير الجزائرية، التي لا تريد تضييع لاعبا بمثل موهبته، وجاء هذا التأكيد من الصحيفة النيجيرية في وقت تحدثت فيه بعض المصادر الإعلامية الجزائرية، عن رفض أوليز لعرض المدير الفني لمنتخب نيجيريا وإغراءات الاتحاد النيجيري لكرة القدم، مشيرة إلى أن نجم نادي كريستال بالاس الإنجليزي ينتظر اتصالا رسميا من الاتحاد الجزائري لكرة القدم لأنه يفضل، على الأقل حاليا، اللعب مع منتخب “محاربي الصحراء”.