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رياضة

الهاتف المحمول ممنوع أثناء مسابقة وكلاء اللاعبين

الشروق الرياضي
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الهاتف المحمول ممنوع أثناء مسابقة وكلاء اللاعبين

نشر اتحاد الكرة الجزائري سهرة الأربعاء قائمة أسماء المترشّحين الذين سيخضعون لِمسابقة وكلاء اللاعبين.

وضمّت القائمة 18 مترشّحا، بينما تُجرى المسابقة في الـ 22 من ماي الحالي انطلاقا من الساعة الـ 11 صباحا، بِمقرّ “الفاف” بِدالي إبراهيم.

وطالبت هيئة الرئيس وليد سعدي من المترشحين الحضور إلى مقرّها يوما قبل تنظيم المسابقة، مرفوقين بِبطاقة الهُوِّية ووصل دفع تكاليف التربّص. فضلا عن جهاز حاسوب محمول رفقة الشاحن الكهربائي.

وبِالمُقابل، منعت “الفاف” المتربّصين من إحضار الهواتف المحمولة، أو أيّ وثيقة أُخرى يُمكن أن تُؤثّر على السير الحسن للمسابقة. وأيّ متربّص لا يستجيب لِهذه التعليمات يُطرد من المسابقة، يُحذّر اتحاد الكرة الجزائري.

ويُمنح الفائزون بِالمسابقة شهادة وكيل لاعبين (مناجير) مُعترف بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتسمح لِصاحبها بِمُزاولة النشاط في سوق الانتقالات محلّيا وعبر أرجاء المعمورة.

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