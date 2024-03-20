الهلال الأحمر الجزائري يعيل 20 ألف يتيم بمناسبة العيد

خلال مشاركتها إفطار الصائمين بتيزي وزو.. حملاوي

كشفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، على هامش مشاركتها عابري السبيل، إفطارهم في مطعم الرحمة بعين الحمام، بتيزي وزو، ليلة الثلاثاء، عن إعالة ما لا يقل عن 20 ألف يتيم، عبر الوطن، خلال عيد الفطر المبارك، وذلك بتسليم 20 ألف وصل شراء لفائدة هؤلاء، في خطوة نحو تخفيف العبء عن الأرامل والعائلات المعيلة لهذه الفئة.

وقالت “حملاوي” خلال تنقلها إلى مدينة عين الحمام، إن اللجان التابعة للهلال الأحمر الجزائري عبر ولايات الوطن، افتتحت ما لا يقل عن 216 مطعم رحمة، تشرف، منذ بداية الشهر الفضيل، على توزيع 57 ألف وجبة ساخنة ما بين الموزعة في المطاعم وتلك التي تنقلها العائلات إلى منازلها، وهو العدد المرشح للارتفاع في الأيام القليلة القادمة، عند افتتاح مطاعم إضافية تجري عملية التحضير لها على قدم وساق حاليا.

وأضافت المتحدثة، أنه تم توزيع ما لا يقل عن 150 ألف قفة رمضان عبر القطر الوطني لفائدة العائلات المحتاجة، وذلك بدعم المحسنين. وبولاية تيزي وزو، يشرف الهلال الأحمر بلجانه المحلية البالغ عددها 27 لجنة على تسيير وفتح 10 مطاعم رحمة، ما يعادل ربع المطاعم المفتوحة لإطعام الصائمين عبر إقليم الولاية، مؤكدة أن ذات الهيئة تواصل أعمالها الخيرية في المناسبات المختلفة وتسهر على دعم وإعانة العائلات المعوزة والمحتاجة في ربوع الوطن.