الهند.. ملاحقة مسلمين أدوا الصلاة في مركز تجاري

تلاحق الشرطة الهندية مجموعة من المسلمين بتهمة آداء الصلاة في مركز تجاري شمالي البلاد، وهو ما يتعارض مع قرار الحكومة بعدم السماح بأداء العبادات في أماكن عامة.

اندلعت القضية بعد أن ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص يؤدون الصلاة في مركز تسوق “ّاللولو” في لكناو، مما أدى إلى احتجاج مجموعة هندوسية يمينية متطرفة تقدمت بشكوى للشرطة.

ووجهت شرطة أوتار براديش للمسلمين الذين أدوا الصلاة في مكان مفتوح وعام، تهمة “نشر العداوة وأذية المعتقدات الأخرى” وقدمت احتجاجا رسميا ضد المركز التجاري.

من جهته، أخلى مركز التسوق مسؤوليته من هذا” التصرف” وتعهد بعدم تكرار مثل الوقائع، نافيا أن يكون الأشخاص الذين أدوا الصلاة موظفين في المركز، بل زوارا له.

وقال المدير العام للمركز التجاري في لكناو، في بيان مصور: “اللولو” مركز يحترم جميع الأديان، لا يُسمح هنا بأي نوع من الأعمال الدينية أو الصلاة” .مضيفا ” نقوم بتدريب الموظفين لدينا بمراقبة مثل هذه الأنشطة” إلا أنه لم يعلق على الجدل المتعلق بأداء الصلاة داخل المجمع التجاري.

وطالبت مجموعة هندوسية سلطات المركز التجاري بالسماح للهندوس والأشخاص، والأديان الأخرى بأداء الصلاة، ووجهت تهمة التحيز للمسلمين لمالك المركز، يوسف علي، باعتباره مسلما.