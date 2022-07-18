الهند.. ملاحقة مسلمين أدوا الصلاة في مركز تجاري
تلاحق الشرطة الهندية مجموعة من المسلمين بتهمة آداء الصلاة في مركز تجاري شمالي البلاد، وهو ما يتعارض مع قرار الحكومة بعدم السماح بأداء العبادات في أماكن عامة.
اندلعت القضية بعد أن ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص يؤدون الصلاة في مركز تسوق “ّاللولو” في لكناو، مما أدى إلى احتجاج مجموعة هندوسية يمينية متطرفة تقدمت بشكوى للشرطة.
Controversy over namaz in Lulu Mall in Lucknow
A viral video on social media that shows a group of people offering namaz in an open space in the shopping arena of the mall, has evoked a strong reaction from right-wing outfits.@MuslimSpaceshttps://t.co/3exCgFj07R
— HAFIZ MOHD FASEE UDDIN MEDAK (Official) (@mdfaseeuddinmdk) July 14, 2022
ووجهت شرطة أوتار براديش للمسلمين الذين أدوا الصلاة في مكان مفتوح وعام، تهمة “نشر العداوة وأذية المعتقدات الأخرى” وقدمت احتجاجا رسميا ضد المركز التجاري.
من جهته، أخلى مركز التسوق مسؤوليته من هذا” التصرف” وتعهد بعدم تكرار مثل الوقائع، نافيا أن يكون الأشخاص الذين أدوا الصلاة موظفين في المركز، بل زوارا له.
وقال المدير العام للمركز التجاري في لكناو، في بيان مصور: “اللولو” مركز يحترم جميع الأديان، لا يُسمح هنا بأي نوع من الأعمال الدينية أو الصلاة” .مضيفا ” نقوم بتدريب الموظفين لدينا بمراقبة مثل هذه الأنشطة” إلا أنه لم يعلق على الجدل المتعلق بأداء الصلاة داخل المجمع التجاري.
وطالبت مجموعة هندوسية سلطات المركز التجاري بالسماح للهندوس والأشخاص، والأديان الأخرى بأداء الصلاة، ووجهت تهمة التحيز للمسلمين لمالك المركز، يوسف علي، باعتباره مسلما.
Boss please focus your hate on something else. China has been eating up our territory every day. India is secular country with right to practice any religion.
— mRmUDs (@mrmuds) July 15, 2022