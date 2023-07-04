الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع شتي

أكدت تقارير إعلامية، أن المدافع الجزائري إلياس شتي، وقع عقدا إلكترونيا مع الوداد الرياضي المغربي، في انتظار تنقله إلى المغرب لإتمام إجراءات انتقاله.

وكشفت عدة مواقع رياضية منها “هسبورت”، وموقع “البطولة” المغربيين، عن حسم رئيس الوداد سعيد الناصيري لصفقة شتي، بعد عقده جلسة عمل مع وكيل اللاعب، في فرنسا.

ووقع المدافع الجزائري إلياس شتي عقدا إلكترونيا لمدة ثلاثة مواسم.

ومن المنتظر أن يتنقل شتي إلى المغرب خلال الساعات القادمة من أجل إتمام إجراءات انتقاله إلى الوداد.