الوزارة الأولى: تلقيح قرابة 3.5 مليون جزائري ضد فيروس كورونا

تلقى قرابة 3.5 مليون شخص التلقيح بالجزائر منذ انطلاق عملية التلقيح في حين اقتنت الدولة الجزائرية أزيد من 9 مليون جرعة لقاح إلى غاية نهاية شهر جويلية الجاري.

وحسب مصالح الوزير الأول، فان “3.421.279 شخص تلقى التلقيح منهم 2.696.467 شخص تلقى الجرعة الأولى من اللقاح في حين بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 724.812”.

وبخصوص تطور عملية التلقيح، أكدت الوزارة الأولى أن 211.182 شخص تلقى اللقاح يوم 26 جويلية الجاري و 246.676 شخص في الـ27 من الشهر نفسه و 214.866 شخص في الـ28.

أما فيما يخص اقتناء جرعات اللقاح، قالت مصالح الوزير الأول انه تم اقتناء 9.273.200 جرعة إلى نهاية جويلية 2021، في حين تشير التوقعات استلام 8.200.000 جرعة من لقاح سينوفاك في 30 يوليو 2021 و 758.000 جرعة من لقاح أسترا زينيكا (في اطار كوفاكس) و 650.000 جرعة بالنسبة للقاح سبوتنيك في.

أما بالنسبة لشهر سبتمبر 2021، أكد المصدر نفسه انه يتوقع اقتناء 5.000.000 جرعة من لقاح سنوفاك في انتظار انطلاق الإنتاج الوطني لهذا اللقاح الصيني شهر سبتمبر الجاري بكمية شهرية تقدر ب 2.500.000 جرعة.

أما عن إنتاج الأكسجين والغاز الطبي، أشار المصدر ذاته لتسجيل متوسط انتاج وطني يبلغ 400.000 لتر يتم تسليمها للمؤسسات الاستشفائية.

وبخصوص تطور الإنتاج اليومي للأكسجين الطبي باللتر، ذكرت مصالح الوزير الأول أن هناك 5 متعاملين معتمدين من قبل وزارة الصناعة الصيدلانية ويتعلق الأمر “بليند غاد” و “كالغاز وصيدال” و “أوراس غاز” و “م.ذ.ش.و.م.م غاز صناعي”، مضيفة أن الإنتاج اليومي الفعلي يقارب 300.000 لتر في اليوم.

كما ساهم ثلاث منتجين للغاز الصناعي القابل للتحويل إلى أكسجين طبي والتابعين لميدان الحديد في التزويد بالأكسجين، إذ يتعلق الأمر بطوسيالي وهران و أي كي س جيجل وسيدار عنابة، حيث قام هؤلاء المنتجين الثلاثة بإنتاج ما معدله 95.000 لتر في اليوم.

وبالنسبة للمكثفات، تم اقتناء 15.050 مكثف منها 1.050 مكثف تم استلامها بتاريخ 25 جويلية 2021، و750 يرتقب استلامها يوم السبت، في حين يرتقب استلام 2.250 مكثف بين 3 و 5 أوت المقبل بناء على هبة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وذكر المصدر بطلبية أخرى لاقتناء 5.000 مكثف وكذا تسليم رخص لمتعاملين خواص قصد اقتناء 6.000 مكثف، يضاف إلى ذلك رفع كافة العراقيل الإدارية لاستيراد المكثفات من قبل الخواص.

وعن مولدات الأكسجين، ذكرت مصالح الوزير الأول بإطلاق عملية لتزويد المستشفيات بمولدات الأكسجين وكذا بمنح رخص للمتعاملين الخواص من أجل استيرادها.

أما بخصوص استيراد الأكسجين، أشار المصدر ذاته إلى عملية جارية قصد اقتناء ثلاث صهاريج بسعة 60.000 لتر سائل و 10 وحدات متنقلة لتوليد الأكسجين تتراوح قدرتها من 20.000 إلى 40.000 لتر في اليوم.